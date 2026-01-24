¿Alguien duda ahora que los jugadores no querían a Xabi Alonso?

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen (i) lucha con Gerard Moreno, del Villarreal, durante el partido de la jornada 21 de LaLiga que Villarreal CF y Real Madrid disputan en el estadio de La Cerámica. EFE/Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

En solo una semana, el Madrid ha conseguido golear en la Champions para, prácticamente, certificar su clasificación en el 'top-8' y recuperar momentáneamente el liderato tras superar al Villarreal en uno de los campos más difíciles de Primera. Y la situación extraña porque el equipo parece otro. Más fresco, más intenso defensivamente y, sobre todo, más implicado.

Nadie acaba por creérse que el cambio de este Madrid se deba a la mano salvadora de Álvaro Arbeloa, que en su primer ataque de entrenador acabó tirando la Copa del Rey en una convocatoria estrambótica y sin la mayoría de sus titulares. La metamorfósis de este Madrid llega por los jugadores dejando claro que algo gordo tenía que pasar con Xabi Alonso para que le dejaran caer.

Parece hasta extraño que futbolistas que con Xabi se negaban a presionar, ahora se coman el campo. Y lo es más que, por primera vez en mucho tiempo, el Madrid parezca un equipo. No es que jueguen con una brillantez desatada, pero sí que parece que los blancos vuelven a ser un equipo fiable y defensivamente duro de pelar, algo que logró tanto Zidane como Ancelotti para sacar petróleo de los marcadores ajustados.

El Madrid ya sin Xabi Alonso va a volver a pelear por la Liga. Porque así lo han querido los jugadores, que son los que verdaderamente parecen mandar en este club porque así también parece quererlo Florentino Pérez. Y mientras entren los goles de Mbappé y sirvan las paradas de Courtois así seguirá siendo. ¿Qué debe haber pensado Xabi Alonso tras ver a su equipo esta semana? Seguro que no tiene ni una duda de lo que está pasando aquí.