Alfombras rojas y futuros grises

Cuando un doctor en medicina consigue reunir a más de setecientas personas vestidas de gala y no con el camisón hospitalario, está claro que el objetivo es por un bien común y festivo. Cuando estos centenares de seres son de pelaje tan diverso como la política, la sanidad, el deporte, la cultura, la gastronomía y la empresa es por algo que les mueve en positivo.

Más información Más información Siempre solidarios

Si todos ellos pasan ordenadamente por una alfombra roja, sonríen y, acto seguido, de abrazan los unos con los otros, es el que el mago principal de la fiesta no es Lari sino el doctor Bonaventura Clotet. La gala People in Red, organizada por la Fundació Lluita contra les Malalties Infeccioses, logró lo que en estos tiempos parece imposible: que todos hablen y que nadie discuta.

Reunidos un sinfín de nombres propios, cierto es que muchas miradas se repartían entre Xavi Hernández, Dulceida y Joan Manuel Serrat. Desconozco los colores de la ‘influencer’ pero nadie duda de los de los otros dos. El técnico del Barça se mostraba encantado y encantador con todo el mundo.

Muchos le preguntaron por Messi, recorriendo otra alfombra roja en París y protagonista de la noticia del día, adelantada por ‘El Chiringuito’, sobre su nuevo destino en Arabia y, por ende, lejos de Barcelona. Algunos le felicitaron por el título de Liga que puede llegar este domingo.

Otros, aprovechando que el evento tenía lugar en el MNAC, le comentaron si ya se había hecho a la idea de lo que iba a suponer jugar a pocos metros de allí. A Xavi le explotaban el teléfono y los oídos pero prefirió disfrutar de lo que para él fue “el momento más increíble de la noche: ver a cantar a Serrat otra vez en un escenario”. Se lo perdió Ter Stegen, cuya asistencia fue un ‘visto y no visto’, pero que dejó para el sorteo solidario una de sus camisetas.

El cantante sí que habló de Messi y reconoció que “la canción que me viene a la mente es ‘No hago otra cosa que pensar en ti”’. El ‘run run’ de la noche tenía acordes blaugrana y se echó de menos a las esposas de Jordi Alba y Sergio Busquets, habituales de la gala. El futuro profesional de sus maridos, sobre todo del centrocampista, está también muy lejos del Camp Nou.

“La labor del doctor Clotet y su familia es encomiable. Siempre me tendrán a su lado para lo que necesiten”, me comentaba Xavi emocionado. ¿A quién tendrá él en los despachos? La baja de Mateu Alemany y la más que posible de Jordi Cruyff también fue motivo de comentarios en las mesas más deportivas.

Futuros inciertos, fluctuando en la gama de grises, algo que no sucede con Alexia, que donó para la causa el vestido de lució en la gala del Balón de Oro y que firmó Joaquín Peiró. Su nombre brilló en paralelo en la fiesta de los Premios Laureus aunque en esta ocasión no logró el galardón. Su mejor premio, me dijo alguien que la aprecia y conoce bien, ha sido volver a sentirse futbolista.