Alexia, el símbolo del gran salto

La marcha de Alexia Putellas del Barça supone el cierre de una etapa gloriosa, pero ampliando el foco, que una jugadora de su nivel deje el equipo azulgrana y por extensión, la Liga española, invita a un momento de reflexión: conviene reseñar en primer lugar que ha sido ella quien más y mejor ha representado el gigantesco salto experimentado por el fútbol femenino en este país.

Cualquier movimiento necesita un símbolo, una cara, un nombre: el de Alexia ha sido el del fútbol femenino en los últimos años. Ella vivió un fútbol absolutamente residual, con entrenamientos nocturnos, cero presupuesto y una eterna lucha contra la indiferencia de la prensa y del público. Indiferencia en el mejor de los casos: no faltaba quien ridiculizaba y humillaba a aquellas deportistas que hacían malabarismos con sus trabajos o con sus estudios para poder jugar al fútbol.

Aquella niña que pasó por Sabadell, Barça, Espanyol y Levante conoció ese fútbol, pero ha representado mejor que nadie el nuevo fútbol femenino: el de las Champions del Barça, los Mundiales de la selección, las portadas de la prensa, los patrocinios y las galas. Hay una brecha gigantesca entre ambos mundos, una brecha que se ha ido acortando gracias a la perseverancia de jugadoras como Alexia.

¿Qué habría pasado si Alexia hubiera tirado la toalla? ¿Si un día, cansada de sacrificios, rutinas agotadoras y horarios imposibles, hubiera dejado definitivamente el fútbol? Es probable que más de una noche pensase en dejarlo, en abandonar. Aquello no era fácil, ¿para qué seguir persiguiendo un sueño imposible?

Sin embargo, insistió. Mantuvo un compromiso indestructible con el fútbol: y logró lo impensable. Que el Barça llenase el Camp Nou. Que la selección española fuese campeona del mundo. Que las portadas no fueran solo para ellos; también para ellos. No lo hizo sola, lógicamente -el fútbol, siempre debatiéndose entre el espíritu colectivo y los premios individuales- pero fue la cara visible de un movimiento que solo con el tiempo sabremos valorar.

Cuando dentro de unos años nos tomemos un respiro para mirar atrás y calibrar lo que ha pasado con el fútbol femenino en España, el primer nombre que aparecerá será el suyo. No sé si con ella empezó todo, porque hubo otras pioneras muchos años antes, pero lo cierto es que ella, Alexia, representa como ninguna otra futbolista el imparable fenómeno del fútbol femenino.