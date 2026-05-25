De Alexia a Serrajordi, un ejemplo a seguir

Alexia Putellas: "Os puedo garantizar que estas jugadoras siempre lo dan todo por esta camiseta" / Maria Tikas

Hace apenas once años que el Barça femenino pasó a ser una sección profesional dentro del club. Sin embargo, en este corto periodo de tiempo ha disputado las seis últimas finales de la Champions League y ha conquistado cuatro títulos europeos, convirtiéndose en una referencia mundial. Una historia de éxito ejemplar y admirable.

Una década antes, el equipo apenas contaba con aficionados, patrocinadores o reconocimiento mediático, y parecía impensable que una futbolista azulgrana pudiera aspirar al Balón de Oro. Ahora, son líderes de masas y congregan a miles de personas como en la fiesta de celebración de ayer por la tarde en Barcelona.

Alexia Putellas representa a la perfección ese espíritu de superación. Ella ha liderado a un grupo de jugadoras que han tenido que trabajar incansablemente, dejarse la piel sobre el césped y luchar en los despachos para conseguir el respeto y la visibilidad que merecían. En muchas ocasiones fueron menospreciadas e incluso insultadas, pero jamás dejaron de pelear y reivindicarse.

Hoy el Barça femenino es la envidia del fútbol mundial. Un equipo dominante tanto a nivel colectivo como individual, capaz de acumular títulos y reconocimientos temporada tras temporada. El proyecto contó primero con el respaldo de la directiva de Bartomeu y posteriormente con la continuidad impulsada por la junta de Laporta, que supo mantener el legado construido en los últimos años. Han cambiado directores deportivos y entrenadores, pero la ambición y la mentalidad ganadora siguen intactas.

El reto ahora pasa por continuar reforzando la plantilla para mantener esa competitividad que las hace prácticamente invencibles. A ello se suma la irrupción constante de jóvenes talentos de la cantera, que garantizan un futuro esperanzador. Basta con ver el crecimiento de Clara Serrajordi, que debutó con el primer equipo hace un año y que, con solo 18 años, firmó una actuación sobresaliente en la final, demostrando personalidad y madurez impropias de su edad.

Solo queda por saber si Alexia continuará vistiendo la camiseta azulgrana o si aceptará alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa. Sea cual sea su decisión, nada empañará una trayectoria legendaria que ha cambiado la historia del fútbol femenino en España.

Felicidades por los títulos, pero sobre todo por haber transformado un deporte y ser ejemplo de profesionalidad y, cuando toca, como ayer, de divertimento.