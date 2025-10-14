Alexia Putellas eligió el orgullo antes que los petrodólares

Alexia Putellas en el Johan Cruyff / Dani Barbeito

Hay decisiones que definen una carrera, y otras que definen a una persona. Pudo marcharse. Pudo aceptar una oferta millonaria que podría ser muy tentadora, pero para la capitana azulgrana "no hubo debate" porque entre el dinero y el amor, lo tiene claro. Vestir una camiseta que la llena de orgullo y jugar en un equipo con el que disfruta y en el que cree, no tiene precio.

Relajada y con una naturalidad cautivadora, Alexia Putellas ha roto su silencio en la primera entrevista después de rechazar la oferta del PSG. Con la autoconfianza y seguridad de alguien que viene con los deberes hechos, después de un golazo contra el Bayern y otro este fin de semana contra el Atlético de Madrid.

La capitana del FC Barcelona y dos veces ganadora del Balón de Oro, habla sin tapujos con SPORT sobre las ofertas que ha recibido, la autoexigencia, el trabajo en equipo y un sentimiento incondicional hacia unos colores. Unos colores y una identidad que pertenecen a un club sin el que no se entiende su historia, pero seamos honestos, tampoco se entiende el actual Barça sin ella.

Si echamos la vista atrás, y no hace falta ir muy lejos, era imposible imaginar la situación actual del fútbol femenino. Como dice la centrocampista azulgrana en la entrevista, que el nuevo Spotify Camp Nou cuente con un vestuario femenino es un pequeño paso más para normalizar y equiparar el fútbol femenino al masculino. Un paso impensable sin referentes como ella. Sin deportistas comprometidas e inspiradoras, que han tenido que abrirse camino en un entorno demasiadas veces hostil. Aunque el Barça femenino todavía tiene la mitad de horas de fisioterapia que el masculino y queda mucho camino por recorrer.

Tiene aura, esa energía que no se entrena y que pocos poseen. Y lo más admirable de todo, no tiene miedo de reconocer sus errores. Alexia Putellas ha vuelto del infierno de una lesión, de la que muchos dudaban que pudiera sobreponerse y que solo los grandes deportistas, como Marc Márquez, han sido capaces de superar. Volver al máximo nivel y estar en este gran momento de forma no es tarea fácil. Lejos de la retirada, Alexia se muestra confiada y con la madurez competitiva y emocional de alguien que se conoce y se entiende.

Yo no tengo dudas, si volviese a ser una niña de diez años, tendría muy claro qué quiero ser de mayor: Alexia Putellas.