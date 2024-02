Alexia no puede ser un nuevo caso Messi

Alexia Putellas / FCB

Imagino al presidente Laporta más preocupado por el futuro de Alexia que por la carta que ayer envió Víctor Font a los socios del Barça. No obstante, haría bien el presidente en resolver el futuro de la doble campeona del balón de oro cuanto antes. Es verdad que en tiempos de crisis no se puede conceder a los futbolistas todas sus demandas y menos las económicas, pero el club no puede permitirse un nuevo caso Messi.

Sobre el conflicto entre la jugadora y el club por ir convocada con la Federación estando todavía en fase de recuperación es el Barça quien paga a Alexia así que debería imponer sus criterios por encima de los de la selección.

Respecto a su futuro, las dos partes tendrían que sentarse y terminar con un culebrón que lleva camino de acabar en tragedia. Por el bien del Barça, unos y otros deberían resolver sus discrepancias, sincerarse y dejar de acusarse mutuamente. Alexia es y ha sido una de las más grandes. Por tanto, es fantástico que se quede, pero si por otras circunstancias debe abandonar el club, que sea por la puerta grande.

Víctor Font reaparece

El socio Víctor Font ha querido dejar claro que continúa en su empeño de optar a la presidencia del Barça. No lo declara abiertamente, pero así se desprende en la carta abierta a los socios. En su escrito advierte que hay que refundar el club, que Laporta nunca se debió despedir a Messi, que hay que dejar atrás el régimen del 2003 y que no se puede dirigir un club con amigos y familiares del presidente.

De la quema, solo salva a Xavi, precisamente el que tenía que ser el líder deportivo de todo su proyecto deportivo si hubiera ganado las elecciones. Le excusa aduciendo que no le han dado los fichajes que reclamaba y que los cambios en la gestión deportiva le han perjudicado.

Lo más novedoso es que pide una alternativa transversal a la junta actual que aglutine y una a todo barcelonismo. Tendremos que escucharle. La carta aclara bien poco.