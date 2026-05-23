Alexia, una lección de profesionalidad

Con todos los focos apuntándola, Alexia Putellas salió al escenario, en la previa del mejor partido posible que el fútbol femenino puede ofrecer, y dictó una auténtica lección de profesionalidad. La jugadora del Barça es plenamente consciente de que el debate sobre su futuro está más vivo que nunca, pero lo desactivó con naturalidad y solvencia. Habló de fútbol, de la capacidad competitiva del equipo, de cómo ha crecido el Barça durante estos últimos años, precisamente con el Lyonness como modelo.

Cuando Alexia y sus compañeras ni siquiera soñaban con jugar en Europa, el equipo francés ya dominaba el continente: por eso la final de Oslo es tan relevante, por eso merece la pena valorarla en su justa medida. No es solo el pasado contra el presente, se trata de los dos clubes que más y mejor han apostado por sus secciones femeninas, con permiso de otros como Arsenal, Wolfsburgo, Chelsea o PSG que también han creído firmemente en sus equipos femeninos.

Más allá de la final, el hecho de que el futuro de Alexia sea objeto de tantos debates supone un paso más en el camino. El fútbol femenino no necesita condescendencia, sino naturalidad. Si el Barça masculino jugase una final y el futuro de Lamine o de Pedri estuviera en el aire, se hablaría más de esa posible salida que del partido en sí. No ha sido el caso en Oslo, pero tampoco tiene por qué ser negativo que se hable sobre cuál será el siguiente paso de Alexia.

Tanto si se queda como si decide irse, la jugadora de Mollet sabrá hacerlo y comunicarlo con elegancia y a su debido tiempo. No hay demasiadas dudas: Alexia volverá a ser dueña de su futuro: lo demostró ayer, en Oslo, donde volvió a ejercer esa capacidad de manejar el entorno y la situación que solo las más grandes tienen. Parece algo innato, aunque probablemente sea algo trabajado y estudiado: al fin y al cabo, el trabajo de las futbolistas de elite, como les ocurre a sus compañeros del masculino, no acaba en el césped.