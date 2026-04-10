Alexia es el Barça

Alexia Putellas no quiso hablar de su futuro tras el homenaje del Spotify Camp Nou. Dijo que, dijera lo que dijera, el foco se iría hacia ahí. Y no era el día. Tenía razón. Aquella noche era para otra cosa: para celebrar lo que ya es, no para debatir lo que vendrá. Pero precisamente por eso, porque fue un homenaje tan perfecto, hubo quien lo sintió casi como un acto de despedida. Ojalá no lo sea. Ojalá sigamos homenajeando a las leyendas en vida. Y ojalá el Barça haga todo lo que esté en su mano para que Alexia siga.

Porque Alexia se ha ganado el derecho a decidir. Cuándo irse y cómo hacerlo. Ha dado tanto que nadie puede discutirlo. El Barça, como ella misma dice, es su relación más profunda y exigente. Ha sostenido al equipo en momentos críticos, ha liderado dentro y fuera del campo y ha cargado con responsabilidades que muchas veces no se ven. También con silencios. Con decisiones difíciles. Con batallas que libró a la sombra para no perjudicar al grupo.

Hace años se decía que el Barça debía renovarla por todo lo que generaba. Y era cierto. Cuando recibió el alta médica tras la lesión de cruzado y entró en la convocatoria del último partido en el antiguo Camp Nou, ante el Chelsea, en menos de 24 horas se vendieron miles de entradas más. El otro día volvió a pasar algo parecido. Mucha gente fue a verla a ella. A celebrarla. No solo a ver un partido. Era su día.

Pero incluso entonces había algo más. Alexia estaba convencida de que volvería a su nivel. Lo repetía cuando aún estaba en plena recuperación, cuando había dudas y cuando el proceso parecía interminable. Ella no las tenía. Y el tiempo le ha dado la razón. No solo ha vuelto, sino que ha superado aquella versión. Hoy está a un nivel altísimo, ha sostenido al equipo en momentos de bajas, ha decidido partidos y es la candidata favorita al Balón de Oro.

Si el Barça está donde está, también es gracias a ella. Porque ha asumido el peso cuando el equipo lo necesitaba.

Después del homenaje estaba feliz. Lo decía ella misma: necesitaba tiempo para procesarlo. Veinte años antes estaba en la grada del Spotify Camp Nou con su padre. Ahora era el estadio el que se ponía en pie para ovacionarla. La gente coreando su nombre, el cambio, el homenaje… No era solo un reconocimiento. Era una celebración colectiva. La suya y la de todos.

Alexia es mucho más que una capitana. La admiran por cómo juega, pero también por cómo es. Lo dicen sus compañeras, sus entrenadores, sus rivales. También otras leyendas del deporte. Pero lo más importante es lo que genera dentro. Ha liderado una generación nueva que crece mirándola. Jugadoras que hace unos años le pedían fotos y que hoy comparten vestuario con ella. De Claudia Pina a Clara Serrajordi, pasando por Vicky López. Alexia no tuvo referentes. Ellas sí.

También dentro del campo su peso es diferencial. Pere Romeu lo explica: cuando el ruido del partido impide comunicarse, Alexia entiende con una mirada lo que quiere el entrenador y lo transmite al equipo. Lidera con el balón y sin él. Ordena, interpreta, decide.

Ha habido muchas leyendas. Marta, Morgan, Mia Hamm, Rapinoe, Sinclair, Martens... tantas figuras que han marcado época. Pero el impacto de Alexia va más allá. En el juego, en el club, en la sociedad. Una figura transformadora que ha cambiado la dimensión del Barça y del fútbol en general. También en la sociedad. Por eso, más allá del futuro, hay una certeza presente. Alexia es historia viva del Barça. Y también algo más difícil de explicar. Alexia es el Barça