Me alegro de haberme equivocado

Desde que Joao Félix firmó y debutó brillantemente en el Barcelona no había escrito del delantero portugués. Y lo primero que debo hacer es reconocer mi error.

Sinceramente, pensaba que sería difícil que revirtiera su situación en el Atlético de Madrid o su fallida cesión en el Chelsea, y que tendría un paso con más pena que gloria en el Barcelona. No era nada optimista en esta operación.

Y ya no digo de la negociación con el Atlético de Madrid, que habitualmente siempre ha sido beneficiosa para los colchoneros y bastante negativa para el Barcelona, en especial en los últimos tiempos. Tenemos los ejemplos de Arda, Griezmann, Villa y Suárez.

Y ya no en la negociación sobre la cesión, que parece haber sido muy ventajosa para el Barcelona, perdonando parte de su ficha el jugador y sin coste para el Barcelona en cuanto a pago al margen de la ficha, sino sobre todo, su inicial rendimiento, me han demostrado que estaba equivocado. De lo cual, por cierto, me alegro.

Es verdad, que falta por ver el rendimiento final de la temporada de Joao Felix, pero este deslumbrante inicio de temporada ya justifica el intento de traerlo a Montjuic y al Barça.

Otro tema será ver que ocurre en el futuro con Joao Felix si, como parece, vuelve a ser la gran promesa que apuntaba al llegar a España y realizando una gran temporada en el Barcelona.

!Bendito problema digo yo! De momento, la conclusión es que el objetivo de la cesión se habrá cumplido y el jugador habrá sumado y aportado mucho al resto del equipo en esos meses que militará en el Barcelona.

Luego ya veremos, dónde quiere ir, cuánto cuesta, qué pide el Atlético y si se puede afrontar la operación económica, pero de momento, tratemos de disfrutar del “Menino”y de aprovechar sus enormes calidades futbolísticas.

Los seguidores del Atlético de Madrid están rabiosos contra Joao Felix y decepcionados de que el portugués esté triunfando en el Barcelona como hacia años que no triunfaba allí. Les cuesta entenderlo, les duele y demuestra el acierto del Barcelona y de Deco en su contratación.

Los que decían que no era un futbolista del agrado de Xavi también tienen motivos para pedir disculpas. A los hechos nos tenemos que referir. Juega mucho y su entrenador le utiliza como si fuera un titular o un jugador imprescindible. Si no le gustaba, lo disimula muy bien.

Es evidente que esto no ha hecho más que empezar y que la temporada es muy larga. Vendrán momentos delicados, a lo mejor muy delicados, pero pinta muy bien el aterrizaje de Joao Felix.

¡Me alegro tanto de haberme equivocado! Ojalá siga equivocándome.