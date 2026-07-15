Una alegría para Messi, un problema para España

El miedo escénico que sufrió Inglaterra al verse por delante en el marcador y la bravura que ha venido demostrando argentina sirvió para que la selección de LeoMessi se clasificara para la final del Mundial. Fue una locura de partido en la que la selección sudamericana fue más valiente y remontó, otro partido, en los compases finales. Y ya lleva varios.

Thomas Tuchel, seleccionador inglés, es la imagen de la derrota por culpa de sus cambios en los que, con el 1-0 de Gordon, quitó delanteros para poner defensas en su intención de amarrar el resultado. Triste apuesta que le costará su puesto. Inglaterra hacía mucho que no estaba tan cerca de una final, pero se cagó. El castigo fue durísimo. No conceder algo así con Argentina, especialista en asaltar bancos.

La selección albiceleste mereció ganar, aunque su primera parte fue para que la policía detuviera a varios de sus jugadores, por barriobajeros, por el juego sucio. Fue justo lo contrario de lo vivido la noche anterior con el recital de España. El fútbol era secundario, tensado por la animadversión histórico entre los dos equipo, por unos jugadores sobretensionados buscando sacar a su adversario de sus casillas. La final precisará de un árbitro con mayor decisión que el de ayer para frenar la marrullería típica argentina en la que usan todas las armas posibles, legales o no, para frenar o desquiciar el vestuario. España ya sabe lo que se va a encontrar.

Una finalísima

La final con Argentina es una oportunidad histórica para España para engrandecer más su figura al enfrentarse a un equipo con un mito viviente como LeoMessi. Sin embargo, la joven España deberá olvidarse de ídolos, de intercambio de camisetas, de pleitesía a Leo para focalizarse en lograr la victoria. Tiene fútbol para lograrlo porque Argentina es peor equipo, pero habrá que ver si puede derrotar la fortaleza mental que tiene Messi y los suyos. Son guerreros dispuestos a morir, capaces de matar a quien sea para lograr la cuarta estrella. España debe saber llevar el partido donde más cómodo se siente porque si va de corazón, orgullo y rabia, Argentina tiene sus bazas.