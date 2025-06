El triunfo de Alcaraz en Roland Garros vale mucho más que un título

Carlos Alcaraz posando con el trofeo de Roland Garros

A veces el tenis parece inventado para tipos como Carlos Alcaraz. Por su forma de vivir cada punto, por su honestidad sin artificios, por esa capacidad casi mágica de conectar con la grada y con la historia al mismo tiempo. Lo suyo no es una irrupción. Es una revelación.

Con su épica remontada de más de cinco horas en París ante el italiano Jannik Sinner, el murciano suma ya cinco títulos de Grand Slam. Y no son cinco cualquiera: son cinco que abarcan todas las superficies, todos los contextos, todos los estilos. Desde la electricidad de Nueva York a la hierba de Londres pasando por la tierra sagrada de París. A sus 22 años (y con el mismo tiempo exacto que necesitó Rafa Nadal para lograrlo), Alcaraz ha hecho lo que solo unos pocos elegidos pueden hacer en este deporte.

Su historia de amor con los 'grandes' comenzó en el US Open 2022. Ganó al noruego Casper Ruud y le valió también para convertirse en el tenista más joven en ser número uno del mundo. Luego vino Wimbledon 2023, donde derrotó a Novak Djokovic en una final que pareció un traspaso de poderes. Cabe recordar que el serbio ha sido capaz de ganar siete títulos en la Catedral del tenis por poner contexto.

Y el pasado 2024, Carlitos conquistó su primer Roland Garros ante Alexander Zverev y su segundo Wimbledon, también ante el serbio Djokovic, con un despliegue de madurez y control que dejó claro que su techo es más alto de lo que algunos imaginaban (o imaginan). Cada uno de esos títulos tiene una identidad distinta, pero un mismo hilo conductor: su instinto competitivo.

Porque Carlos ha ganado en la pista donde Nadal se convirtió en mito. Pero no para sucederle, sino para reafirmarse. El legado se respeta, no se hereda

Pero lo que impresiona no es solo lo que gana. Es cómo lo gana. Su tenis no es una colección de golpes perfectos, sino una extensión de su personalidad: alegre, valiente, indomable. En un circuito dominado por la obsesión milimétrica, Alcaraz juega con la libertad de quien ama esto más que nadie. Y sin embargo, bajo esa alegría habita una competitividad feroz. Un fuego que no consume, pero que nunca se apaga.

Alcaraz, durante su final contra Jannik Sinner / EFE

No hace falta forzar comparaciones con Federer, Nadal o Djokovic. Están ahí, inevitablemente, como ecos de otra era. Pero Alcaraz es otra cosa. No imita. No ocupa el lugar de nadie. Se está haciendo su hueco con su propia voz. Y París, esta vez, ha querido escucharlo.

Este segundo título en Roland Garros no es un hito más. Es un anclaje emocional con la historia del tenis español. Porque Carlos ha ganado en la pista donde Nadal se convirtió en mito. Pero no para sucederle, sino para reafirmarse. El legado se respeta, no se hereda.

Alcaraz es ya un campeón maduro en cuerpo de veinteañero. Un jugador que gana, sí, pero que también emociona. Porque en cada paso que da, sentimos que el tenis sigue vivo, y que el futuro —con él— está en buenas manos.