De todo a nada: Alcaraz no iba de farol

“Si no tengo ningún problema, jugaré todo en tierra, pero ahora escucho mucho mejor mi cuerpo. Si tengo que saltarme uno, me lo saltaré. No sé cómo serán los partidos, si ganaré, si perderé pronto, si serán muy exigentes físicamente… no lo sé. Pero sí puedo decir es que este año escucharé mucho mejor a mi cuerpo”, avisó Carlos Alcaraz tras perder el título en Montecarlo ante Jannik Sinner.

Una final que suponía el inicio de una prometedora y especial gira de tierra batida, que este año llegaba con la intención de poder completarla entera por primera vez en su carrera. De Montecarlo a Barcelona en apenas unas horas, donde todo se torció por completo. Solo un partido ante Otto Virtanen en la Ciudad Condal y unas molestias que parecían no ir a más, pero que pasaron de obligarle a dejar el torneo, a prescindir también este año de Madrid y hasta acabar teniendo que renunciar a Roland Garros.

Pocos se imaginaban que la decisión final sería renunciar a París y muchos veían ya una estrategia para acudir a la gran cita de tierra batida en las mejores condiciones. El murciano lo dejó ir durante su estada en los Premios Laureus, donde dejó claro que le queda mucha carrera por delante y que no se acaba el mundo por no poder estar un año. Nadie se lo tomó como un aviso, pero el murciano no iba esta vez de farol.

Consciente desde hace días que la gravedad del asunto es mayor de la esperada, el murciano ha tenido que anunciar la peor de las decisiones, que además es un duro golpe viendo la inercia que llevaba desde el año pasado en los grandes torneos.

Difícil verle caer en manos de alguien que no sea Sinner, y duro el golpe en su carrera por el número uno. Alcaraz dejaría escapar y en bandeja un nuevo título de Grand Slam a su principal rival, el último que le falta al italiano, que tendría ahora una gran oportunidad de acercarse al murciano y dar varios golpes más a la historia del tenis si consigue alzarse con los títulos de Madrid, Roma y Roland Garros.

Pero más allá de París, cierto es que la temporada de Alcaraz quedaría muy tocada. De llegar a Wimbledon, lo haría en unas condiciones de poco rodaje y de difícil preparación, siendo muy complicado verle con serias opciones de triunfar de nuevo en una superficie tan exigente como la hierba.

El objetivo más real sería seguramente verle al 100% para la gira americana de final de verano, con el US Open como gran cita.

Revés de dimensiones considerables para Alcaraz, para el tenis y para España, que perdería en su torneo más predilecto del circuito a su gran figura. Jódar, Munar y Davidovich , entre otros, asumirían el reto de ilusionar de nuevo a un país sobre la tierra batida parisina que se quedaría sin su gran campeón.