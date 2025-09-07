Alcaraz es un fenómeno a la altura de Nadal

Thibault Camus / AP

España es un país de fenómenos deportivos sorprendentes, campeones excepcionales surgidos de la nada gracias al esfuerzo familiar y un entorno sacrificado. Hagamos historia. En 1986, hace 39 años, en Manacor, un pueblo mallorquín sin tradición tenística, nació el mejor jugador español de todos los tiempos, Rafa Nadal, un campeón que consiguió un palmarés que parecía irrepetible. Su tío y a la vez entrenador, Toni Nadal, fue el artífice del milagro. Un caso digno de estudio como ejemplo de que con fuerza de voluntad y ganas se puede llegar lejos.

Diecisiete años después, 2003, en un pequeño pueblo de Murcia, El Palmar, nació Carlos Alcaraz que a los 22 años está en el buen camino para repetir una gesta similar. Otro ejemplo de que la pasión mueve montañas. El padre contagió al hijo su afición al tenis y Juan Carlos Ferrero, desde una escuela privada de Valencia, lo ha conducido a la élite. Dos trayectorias paralelas que revelan que con más ilusión que medios, pero sobre todo con trabajo y perseverancia, el deporte es un reto fantástico para los jóvenes.

Hoy, Alcaraz, en un Flushing Meadows que por su dimensión espectacular parece un estadio de fútbol, puede conquistar su segundo Open USA y dar un golpe de autoridad recuperando el Nº 1 del ranking mundial si gana a su máximo rival, Jannik Sinner. No ha perdido ni un solo set en todo el torneo, está en el mejor momento de su carrera. Derrotó en semis al mítico Djokovic con una superioridad que confirma la hora del relevo, la edad no perdona.

El juego de Carlos ha dado un salto cualitativo esta temporada. Su madurez le da confianza. Domina todos los golpes, su mejora técnica es notable, especialmente en el servicio que lo ha convertido en una arma intimidatoria. Físicamente es una roca capaz de aguantar cinco sets si hace falta. Y a nivel de concentración mental, su punto débil antaño, es más sólido y regular sin irse nunca del partido. Bien dirigido por Ferrero desde la grada, muestra decisión, talento y ambición en los puntos decisivos. Todo esto le hará falta esta noche para vencer a Sinner, un hueso duro de roer.

Carlos está alcanzando el equilibrio deseado entre el sacrificio que exige el tenis y el deseo a tener una vida privada al margen de la raqueta. Es un privilegiado y quiere explotar al máximo sus capacidades. Toca la gloria, abraza la fama y sus ganancias millonarias le convierten en un icono. El año pasado ingresó 41,2 millones de euros antes de impuestos y honorarios de su equipo. 35 millones corresponden a patrocinios (Nike, BMW, Louis Vuitton, Babolat, El Pozo, Isdin) y seis fueron ganancias en los torneos. El vencedor esta noche en Nueva York conseguirá un premio record en la historia del tenis: 4.291.770 dólares. Prepárense para ver una final histórica, la nueva generación al poder.