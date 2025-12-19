Ahora te toca cumplir a ti, Laporta

El Palau ha vibrado este viernes con uno de los partidos más espectaculares de su historia (134-124), con tres prórrogas y varios récords en que el nuevo Barça de Xavi Pascual ha demostrado estar tocado con una especie de varita mágica. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Ver al equipo levantar un 109-118 en la segunda prórroga o disfrutar con los 43 puntos de Kevin Punter (cuarta máxima anotación de un jugador en Euroliga), con el +32 de valoración de Satoransky o con el récord de anotación colectivo (134) no debe impedir ver el bosque.

El Barça sumó su octava victoria seguida a las órdenes de Xavi Pascual, quien llegó para sustituir a Joan Peñarroya después de arrancar a Joan Laporta el compromiso firme de que trataría de reforzar al equipo en enero siempre que el club reciba al ansiado 1-1 de LaLiga de Javier Tebas. Y los jugadores han respondido con una profesionalidad extraordinaria.

Es más, o se ficha o el equipo morirá de inanición. Este viernes no han jugado por lesión Juan Núñez, Jan Vesely y Tornike Shengelia, mientras que el estadounidense Will Clyburn se dañó el bíceps femoral de la pierna izquierda en el tercer cuarto y no volvió a jugar. Además, Laprovittola regresó entre algodones y jugó más de lo previsto (casi 19 minutos).

Kevin Punter hizo historia en el Palau / DANI BARBEITO

El histórico partido de Punter llegó tras 44:59 minutos del neoyorquino en la pista, en unas cifras que recuerdan al LeBron James de sus mejores momentos en la NBA. Joel Parra (43:06) y Tomas Satoransky (40:12) también superaron los minutos que dura un partido al uso, mientras que Willy Hernangómez rozó los 35 (34:09).

Esto es insostenible y más en una plantilla con demasiados jugadores veteranos. Laporta debe cumplir la promesa que hizo a Xavi Pascual, sin olvidar que todo viene de la lesión de Juan Núñez al menos para seis meses que en su día se decidió no cubrir. Y el domingo en menos de 36 horas llegará la Penya al Palau con el cuchillo entre los dientes.

Lo fácil es escribe estas líneas cuando las cosas van mal, pero el discurso del que escribe no ha cambiado. Hay que reforzar al equipo con un relevo de garantías para 'Sato' y con un interior, ya que cada vez está más claro que Fall no aporta lo que se necesita. Gracias a Sayon Keita, un jugador por el que ya apostó Peñarroya. ¿Cumplirá Laporta con las elecciones a la vuelta de la esquina?

Si no lo hace, condenará a un Xavi Pascual que está demostrando su valía con una racha de victoria que no se recuerda en el Palau. La afición vuelve a vibrar con el equipo, los jugadores responden hasta morir sobre la pista y el cuerpo técnico da la talla. Ahora toca mirar hacia arriba y allí están Laporta y Josep Cubells. Venga, señores...