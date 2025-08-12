Por ahora, tablas

Tan sólo había una premisa: no se podía llegar al Gamper con un plebiscito sobre el capitán del Barça. El serial Ter Stegen, por llamarlo de alguna manera, no hubiera existido si, un año más, el club no viviera pendiente de la archifamosa regla del 1:1 hasta el último minuto. El año pasado nos amargó la vida de los culés en verano y en invierno, además de llevar a Dani Olmo muy cerca de una crisis de ansiedad. Es muy difícil posicionarse tanto del lado del jugador como del club; ambas partes han gestionado la situación de forma equivocada hasta sellar las bases de la escenificación de una cierta paz (o eso parece).

Todo nace de una decisión deportiva del Barça, de la que es soberano, como cualquier patrono, para decidir cuándo y cómo quiere configurar su plantilla. Eso sobre el papel estaría muy bien, pero si dependes de la colaboración del principal implicado en esa decisión deportiva para poder dar espacio a otro portero (su competidor), realmente has jugado mal tus cartas de salida.

Por suerte para la institución, el guardameta alemán no mejoró el error de salida del club con su respuesta. Su principal objetivo, jugar el Mundial con su selección en verano, le condiciona mucho esta temporada. Esa salida desafortunada de ambas partes condujo a un enroque mutuo que sólo podía enquistar la situación indefinidamente.

El teutón, por mucho carácter que tenga y por muy gran cancerbero que se considere, depende de la decisión del entrenador, que parece que ya está muy tomada, y sólo puede tener dos certezas: si no decide marcharse será comparsa de la dupla Joan García y Wojciech Szczesny, y cobrará un más que generoso salario para ser suplente del suplente.

Por suerte, el alemán dio un paso atrás en forma de comunicado y el presidente, hay que reconocérselo, cogió el toro por los cuernos y se fue a verle para buscar un acercamiento. Eso sí, en la presentación oficial del equipo, pese al ejemplar parlamento del capitán, dos jugadores lucían el número 1, por tanto, no todo está tan cerrado.

Parece que, por ahora, evitaremos la salida por la puerta de atrás de otro jugador emblemático que debería pasar a la historia del club. Por ahora, si se llega al 1:1, en buena parte, aunque sin desearlo, se le deberá agradecer a otro jugador que ha decidido marcharse y liberar masa salarial. Es el otro lado de la balanza: Íñigo Martínez ha dejado el Barça para marcharse al fútbol saudí, a pesar de su gran integración y rendimiento deportivo en el último año.

Aunque algunos no lo entiendan, el fútbol profesional es primero profesional y después fútbol. Así es como piensan los jugadores, por mucho que besen el escudo cuando lo defienden. Eso sí, el vasco nos ha dejado un vídeo para que se nos caiga la baba a los culés catalanes.

El fin de etapa de estos dos jugadores debería ser igual: dándoles las gracias por el periodo que han estado en nuestra entidad. Veremos cómo acaba lo de Ter Stegen, por mucho que ahora pinte mejor que hace una semana.