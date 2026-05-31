¿Y ahora qué, Mbappé?

Cuando Kylian Mbappé decidió que su etapa en el Parque de los Príncipes había terminado y que su destino inevitable era el Santiago Bernabéu, en París a alguien no se le encendieron las alarmas. Su nombre es Luis Enrique Martínez y acaba de ganar su tercera Champions, la segunda consecutiva. A nivel de club hubo reproches y un divorcio ruidoso, pero en mitad de la tormenta, un hombre se negó a rendir pleitesía al rey que abdicaba. Luis Enrique tomó el mando y, con su habitual frialdad, dictó una sentencia que entonces sonó a osadía y hoy es una humillación histórica para el delantero francés.

“¿Creo que voy a mejorar la próxima temporada los resultados de la 2023/24? Sin ninguna duda. Porque el hecho de tener a un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas”, afirmaba el asturiano hace dos años en su documental de Movistar Plus. No pudo tener más razón. Luis Enrique tenía un plan: estaba convencido de que, extirpando el ego del galáctico, recuperando la pizarra y construyendo un bloque donde todos corrieran, el equipo funcionaría mejor.

El técnico entendió antes que nadie que el PSG no podía seguir siendo el rehén emocional de un futbolista que jugaba a ser director deportivo. Desmitificó al intocable. Le demostró a la plantilla, a la grada y al propio Kylian que el escudo está por encima del apellido. No esperó a que Mbappé cerrara la puerta; le enseñó el camino hacia ella mientras le bajaba los humos. Y vaya si funcionó. El primer año sin él le dio un baile al Inter de Milán en la final de la Champions, y este año la ha vuelto a levantar al cielo de Budapest. Mientras París celebra, el relato de Mbappé se desmorona.

Porque Mbappé hizo las maletas con una soberbia mal disimulada, huyendo al Real Madrid para ganar la Champions que, según su entorno, en París era imposible lograr. Quería la gloria rápida en Madrid. Sin embargo, el destino le ha devuelto un guión de ironía macabra. ¿Con qué cara vio Kylian la celebración de Luis Enrique desde el sofá? ¿Cómo se digiere que el club al que ninguneaste por “pequeño” sea hoy el rey de Europa sin ti?

El ridículo de Mbappé es espantoso. Ya no está en su burbuja blindada de Francia, ni tiene una estructura diseñada para tapar su desidia sin balón. El tren europeo ha pasado de largo por el Bernabéu para detenerse en el proyecto que él abandonó por desprecio. El Madrid no le ha garantizado la Champions y París ha demostrado que el verdadero obstáculo para ser campeones era, precisamente, él.

La profecía de Luis Enrique se cumplió: controló el juego, el PSG aprendió a respirar sin su estrella tóxica y reinó en Europa. Por segunda vez consecutiva, la Champions le da la razón al entrenador y deja al futbolista retratado.