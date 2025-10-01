Afición del Barça: Levanta tu bufanda, descubre tu cara

Un contratado del Barcelona intentando animar a la grada / instagram

Una chica se paseaba por delante de la grada del FCBarcelona en Montjuic antes de iniciar el partido contra la Real Sociedad mientras levantaba una pancarta en la que se podía leer: “Aixeca la teva bufanda” (Levanta tu bufanda). Desde megafonía sonaba con estridencia un cántico grabado en el que simulaba a la afición azulgrana animando al equipo azulgrana. Los seguidores, que se iban sentando en sus asientos, hacían caso omiso a las indicaciones de la chica y al torpedeo de los altavoces. ¿Puede haber algo más antinatural que esta propuesta?, ¿Puede haber algo más postizo que esta puesta en escena? ¿Esto intenta levantar los ánimos de la afición o causan el efecto contrario de quien se da cuenta que puede estar en un espectáculo para imbéciles? ¿El Barcelona debe denigrarse a esta show esperpéntico? ¿Necesita el equipo que pase esto a su alrededor?

El aficionado vive momentos de indefensión al estar pendiente de si debe subir a la montaña mágica, que si tiene que ir a Les Corts o si tiene que desplazarse a Sant Joan Despí.No sabe nunca si tendrá entradas, donde se sentará ni qué transporte tiene que coger para ver al Barça. Al final, muchos de ellos pensarán:“Me quedo en casa y así no me marean. Cuando acaben las obras ya me avisarán”.

La gestión de la vuelta al Camp Nou deja mucho que desear y, pese a querer pasarle el muerto primero a Limak y después a L’Ajuntament, la junta es quien ha gestionado este caos. Una cosa es la valentía de Laporta por lanzarse a la piscina en la que no sabía si había agua, digna de elogio, y la otra es hacer vivir al socio una gincama de obstáculos para ver a su equipo. Todo este proceso ha coincidido con la disolución de la Grada d’Animació, un grupo que evitó los silencios que muchas veces se respiraban en el CampNou, que alentó al equipo y que estiró a ser más alegre al socio del Barça. Hoy, a falta de nuevo proyectos que deberían coincidir con la vuelta al Camp Nou, elBarça hace el ridículo con campañas para suplir la ausencia de este grupo que llegó a llenar el vacío que se respiraba en el Camp Nou. Antes era, demasiadas veces, silencio. Hoy es de risa.