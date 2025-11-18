Una advertencia antes del Mundial

Nadie dudaba de que España estaría en el Mundial, pero había que concretarlo. Un gol de Dani Olmo, su tanto número 12 con la selección, puso por delante a un equipo que acabó empatando en casa tras un irregular partido. Por suerte, el trabajo ya estaba hecho.

No obstante, a partir de ahora vienen siete meses en los que cada futbolista deberá ganarse a pulso la confianza del seleccionador para entrar en la lista definitiva.

Un periodo de tiempo en el que los jugadores están obligados, más que nunca, a demostrar su profesionalidad en sus respectivos clubes. Lo digo porque la Liga acaba el 24 de mayo, la final de la Champions se disputará el 30 del mismo mes y el Mundial de fútbol empieza solo 12 días después. Muy poco tiempo entre partidos decisivos con sus clubes y el torneo más importante del mundo.

Para un futbolista, perderse un Mundial por lesión es un drama, y no sería la primera vez que alguno de ellos ha escondido la pierna jugando con su club para evitar algún daño que le impida ser seleccionado. "Si uno piensa que se puede lesionar, es más fácil que eso ocurra", explicaba Johan Cruyff en ocasiones como estas. Esperemos que los futbolistas sepan gestionar con la máxima profesionalidad y se agarren a esta teoría del maestro holandés.

Deseamos también que terminen algunas polémicas absurdas protagonizadas entre el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y algunos clubes. Gestionar el descanso de los futbolistas es tanto o más importante que exprimirlos. Los clubes, la selección y los futbolistas se juegan demasiado como para no ir unidos en lo que resta de temporada.

En fin, que el partido contra Turquía certificó matemáticamente la clasificación, pero debe servir también como advertencia. En el fútbol actual, cuando uno se relaja, puede sufrir contra cualquiera y, partidos como el de La Cartuja, ponen en entredicho el papel de España como favorita a conquistar el Mundial.