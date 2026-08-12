El ADN que, también, enamora a Rodri

Escribir artículos en plena pretemporada y con el ‘mercato’ echando humo es profesión de riesgo. Una se pone a las cinco de la tarde a darle a la tecla, y horas después puede saltarle el tema por los aires. Lo que está claro este verano, a diferencia del anterior, es que Barça y Real Madrid (sobre todo este último, por necesidad y pérdida de prestigio) han movido ficha y ya vamos ajustando las plantillas de uno y otro. La canícula nos coloca bajo el ventilador, con el aire acondicionado a tope o con los pies descalzos en un jardín en el que nos abanicamos mientras hacemos tertulia con los nuestros. Si hay un placer mayor, háganmelo saber.

La última la viví en Ibiza, la de los naranjos, la tierra roja y las luces de las velas que nada tienen que ver con las de neón. Convivimos jóvenes y veteranos, donde el que no conoce a uno conoce al otro y así se entera una de la última visita de Rodri a la isla o lo que aconteció con la de Ferran cuando aterrizó por aquí. El primero, perfil bajo. Muy bajo. Teléfono en una mano y con su esposa cogida de la otra, el aún jugador del City resolvía con sus agentes su más que segura incorporación al Barça.

Me contaba un muy bien informado empresario madrileño que a Florentino Pérez se le hizo ‘bola’ el fichaje desde el primer momento. La vinculación del centrocampista a la candidatura de Riquelme y la lesión de rodilla que le apartó de los campos mucho tiempo le hicieron arrugar el morro aunque sus brazos derecho e izquierdo le convencieran de la idoneidad -y necesidad- del fichaje. Mourinho intervino, me contaba, poco en el asunto. Este es su papel, permanecer en la banda hasta que le llamen a filas y, mientras tanto, proyectar hacia el exterior la revolución con todas las nuevas incorporaciones. El papel de Rodri en el Mundial, extraordinario, no acabó de convencer al presidente del Real Madrid. Y las informaciones que al jugador le iban llegando, ya no solo del vestuario sino del ‘modus operandi’ de toda la estructura blanca, le crearon dudas más que razonables. Y, entonces, llegó el Barça.

La tertulia se enriquece con la aportación de un culer de cuna sin información sobre el caso pero con preparación futbolística de alto nivel. Aporta lo que es el nudo gordiano de la cuestión y la madre de todas las batallas: el fútbol puro y duro. La conversación desvelada por el compañero de este diario, Carlos Montfort, que mantuvo Flick con Rodri fue bastante definitiva. Obvio que no solo de amor vive el hombre. El profesional busca un buen contrato a sus 30 años y con dos títulos tan potentes como un Mundial y ser el mejor del torneo. Pero Hansi apeló a un ADN que se proyecta más allá de La Masia. Un estilo y una forma de hacer (apuntó, al parecer, detalles de trabajo que interesaron mucho al interlocutor) que acaba convirtiéndose, casi, en una manera de ser. A su edad y con una personalidad muy formada, no era éste el máximo atractivo de la operación pero sí un ítem poderoso. Y apuntaba este amigo: “¿Os imagináis la gala del Balón de Oro que viene, con Cubarsí ganador del Golden Boy y Rodri recogiendo el segundo?”. El Real Madrid, eclipsado de nuevo. Ahí lo dejo, en plena vorágine del fenómeno.