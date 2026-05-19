El adiós de Xavi Pascual del Barça: un fracaso de ambas partes

Vivo con pena y preocupación el momento actual del Barça de basket. La racha de cinco victorias consecutivas en Liga Endesa ni resulta balsámica para un equipo que, años atrás (tiempos cada vez más lejanos), estaría a pocos días de disputar una Final Four de la Euroliga. Este año, como en los tres anteriores, tocará volverla a ver desde la televisión.

A falta de confirmación oficial, la segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça habrá durado poco más de medio año. Y eso, es un fracaso para club y entrenador, y la enésima puñalada para una afición que ya ni siente ni padece, mayoritariamente doblegada a la indiferencia y sin aire en sus pulmones para demostrar su descontento en el Palau, su segundo hogar. No van mal las cosas en el fútbol, pero no por ello hay que bajar prácticamente a ras de suelo la exigencia con los mandatarios del club y una sección que deambula sin rumbo, que vive uno de los momentos más críticos en su centenaria historia, y que con la marcha de 'XP', escribirá otra afrenta en un cuaderno que, tras lo de los últimos años, ya casi no tiene páginas en blanco.

¿Es Pascual un 'pesetero'?

Leo con cierta gracia opiniones que acusan a Pascual de 'pesetero'. A no ser que Elon Musk o Amancio Ortega estén leyendo estas líneas, siento decirte que el técnico de Gavà fue cubierto de rublos rusos con una cantidad que ni tú ni este articulista verán juntos jamás. Pascual ya ha hecho su fortuna, y es evidente que en Dubai, donde tienen el dinero prácticamente por 'castigo', será uno de los entrenadores mejor pagados de la Euroliga, si no el mejor. Pero Pascual, que es un culé más, no volverá a anteponer el corazón a la cabeza: ya lo hizo en noviembre otorgando un voto de confianza al club y traicionando sus principios. Su prioridad siempre ha sido contar con el mejor proyecto deportivo, con indiferencia de tener que trabajar a 2.000 o 3.000 kilómetros de casa.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Obviamente, hay cosas que chirrían y tiempo habrá para que ambas partes lo expliquen de la manera más honesta posible y tratar de evitar fracturas cuando los caminos se vuelvan a separar. Pascual estaba formando parte de la planificación deportiva para la próxima temporada, con una subida presupuestaria que va a rozar los 40 millones de euros. Además, el club estaba dispuesto a 'tragar' con Mike James. Todo parece haberse torcido tras la caída de la 'Operación Alpha Diallo', cuyo destino está en Dubai. Un jugador estructural para el Barça 26/27 y que era petición expresa de cara a este mercado. Ahora bien: ¿Qué hacen los 19 equipos restantes de la Euroliga sin Diallo? ¿Deberían no presentarse a la próxima edición de la Euroliga al no contar en sus plantillas con él? ¿Quizás no estamos exagerando con un jugador que es buenísimo, pero que cuenta con un total de 0 Euroligas a sus espaldas?

En las últimas horas, ha trascendido que el club no tiene previsto guardar una bolsa de contingencias para la próxima temporada, y evitar situaciones que se vienen repitiendo estos últimos cursos, de no acudir al mercado con la campaña en marcha, ya sea para subsanar lesiones o para hacer cambios en el roster. Debe ser uno de los pocos equipos en Europa que no ha llevado a cabo ninguna modificación en su plantilla, y cuando la tendencia en el baloncesto es otra, es totalmente incomprensible y anticompetitivo que no se abra el grifo.

La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça habrá durado ocho meses / FCB

Cambios obligados en la sección

La marcha de Pascual supondrá otro borrón tanto para la directiva como para la dupla Mario Bruno Fernández - Juan Carlos Navarro. No soy sospechoso de nada con este último tal y como he manifestado en tribunas anteriores: mi ídolo de juventud y el mejor jugador de la historia de la sección. Ahora bien, el básquet azulgrana sigue adentrado en una de las épocas más negras de su longeva historia, y para reconciliarse con su afición, necesita una reconstrucción total a todos los niveles. Son varios, los aciertos de la secretaría técnica a lo largo de su etapa en la sección. Pero este curso se ha fallado en varias posiciones de la plantilla, más allá de ver torpedeada su faena por esa bajada de persiana producida por el club para no acudir al mercado.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Recuerdo a Joan Peñarroya en una de las previas de algún partido de Euroliga, cuando la situación en la enfermería era mucho peor respecto a la vivida esta temporada, y también sin fichajes, decir algo parecido a "cuando llegas al Barça esperas otra cosa". No le faltaba razón al bueno de Joan, que sufrió en sus propias carnes el deterioro de una sección, más cercana a un circo en la actualidad, que se prepara para un nuevo 'número', como es el adiós de Pascual.

Y en esas andamos. En la nostalgia de que tiempos anteriores fueron mejores. En que es un absoluto fracaso que la segunda etapa del técnico de Gavà vaya a terminarse de manera tan abrupta. En que no se cuestionan los sentimientos de nadie, pero cuesta entender que solo se tire de cabeza y nada de corazón cuando este parece tener algo más de razón que en noviembre. En que me preocupa el estado del basket del Barça, mi gran pasión de niño y mi gran ocupación laboral de adulto. Vendrán tiempos mejores. ¿Seguro?