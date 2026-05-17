El adiós de Lewandowski abre la puerta a una revolución táctica

Sustituir a Lewandowski no será sencillo. No solo por sus 119 goles, sino también por todo lo que representaba dentro y fuera del campo. Durante cuatro temporadas, el delantero polaco ha dado ejemplo de profesionalidad, compromiso y rendimiento. La afición le despidió con honores y con la sensación de que se marcha uno de esos futbolistas que dejan huella. Lewa se va del Barça dejando un gran recuerdo.

Ahora llega la parte más complicada. Fichar a alguien capaz de acercarse a su rendimiento. Y ahí es donde llega el turno de Deco. El director deportivo tenía un nombre marcado en rojo: Julián Álvarez. El argentino parecía encajar perfectamente en el ecosistema azulgrana por movilidad, presión y asociación con jugadores como Lamine, Pedri o Raphinha. Pero el Atlético no tiene intención de negociar y el Barça sigue sin poder permitirse grandes alegrías económicas.

La segunda alternativa es Joao Pedro. El delantero del Chelsea ha firmado una buena temporada en la Premier y, con apenas 24 años, tiene margen de crecimiento. El problema es que la llegada de Xabi Alonso al banquillo inglés puede cambiarlo todo. Y cuando las primeras opciones se complican, el Barça empieza a mirar hacia dentro.

Porque hay una idea que, aunque hoy parezca atrevida, cada vez suena con más fuerza y es la de reconvertir a Lamine Yamal en falso nueve. No sería la primera vez que el Barça apuesta por una solución de este estilo. Guardiola lo hizo en su día con Messi y cambió la historia del fútbol moderno. Evidentemente, las comparaciones son peligrosas, pero el talento de Lamine invita al optimismo. Además, el joven canterano ya ocupó esa posición en categorías inferiores y el resultado fue más que positivo.

Sin duda, sería una apuesta arriesgada, aunque esta opción obligaría fichar un extremo o, situar a Raphinha en el puesto de Lamine. De momento, la primera prueba contra el Betis ha salido bien…

En cualquier caso, la salida de Lewandowski deja dos certezas. La primera, que el Barça pierde a uno de los grandes referentes de los últimos años. La segunda, que su adiós llega en el momento adecuado, con un justo y emotivo reconocimiento y saliendo por la puerta grande. Como debe ser.