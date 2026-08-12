Adiós Ferran: una salida del Barça que beneficia a todos

No está firmado, pero prácticamente está hecho y será oficial esta misma semana. Ferran Torres se va al PSG en una operación que hace unos meses hubiese sonado a imposible, pero que se ha ejecutado con una rapidez que da a entender que se trata de una salida en la que ganarán todos. El delantero no se veía titular en el Barça y se ha sentido injustamente tratado, sobre todo en ese último año. Parte de razón no le falta porque fue casi siempre fue suplente cuando su estado de forma era mejor que el de Lewandowski y, además, el club esperó mucho para confirmarle que querían renovarle. Hasta que el polaco no formalizó su adiós, el futuro de Ferran seguía en el aire y esas dudas han acabado pensando mucho en su decisión final.

Sale ganando también el Barça, que se embolsia una más que estimable cifra por un jugador que no iba a ser titular, que no era considerado estratégico y al que le quedaba solo un año de contrato. Negocio económicamente redondo. Y sale ganando el PSG porque se lleva a un delantero de moda -su gol en el Mundial le ha hecho subir la cotización- y mejora la plantilla con respecto a los otros ‘9’ que tenía en el equipo. Luis Enrique ha luchado para llevárselo y, sin duda, ha sido clave en el desarrollo final de esta operación.

Ferran Torres llegó como fichaje ilusionante en uno de los momentos más delicados del Barça en los últimos años. Laporta estaba intentando reconstruir al equipo, acababa de echar a Koeman y se puso en manos de Xavi Hernández para reflotar el barco. Lo consiguieron a medias y el ex del City tuvo un rendimiento demasiado irregular a pesar de que fue una apuesta clara del entrenador de entonces. De hecho, con la reestructuración total de la plantilla, Ferran ya quedó como segunda opción para la delantera y no consiguió hacerse un hueco claro prácticamente en todos sus años de contrato. Es curioso que logró su mejor rendimiento con la madurez de su último año en el Barça y cuando casi nadie apostaba por él. Con eso demuestra que es un luchador porque siempre se ha levantado cuando las cosas no han funcionado.

Parece difícil que Ferran Torres vaya a ser titular en este PSG. Es, tal vez, el equipo con mayor pólvora ofensiva de toda Europa y han venido jugando estos últimos años sin un delantero de referencia claro, algo que le ha dado muy buenos resultados a Luis Enrique. Su gran reto es hacerse un hueco con los tres cracks de arriba y le puede beneficiar la posible salida de Barcola al Liverpool. Desde Francia cuentan que es un fichaje ‘made-in’ Luis Enrique y que ha sido el extécnico blaugrana el que lo ha pedido por encima de otras opciones con más caché. Al entrenador le gusta jugar con un equipo y no solo con estrellas, por lo que el blaugrana le encaja en este esquema. Y si hay alguien que le conoce a la perfección es el.

Al Barça le queda rematar la venta esta semana, ingresar y, sobre todo, fichar. Se van los dos delanteros especialistas de la plantilla y aquí, por el momento, solo han llegado extremos. Sí, algunos puede jugar como falsos ‘nueve’, pero el Barça necesita a un goleador si quiere competir por todo. Aunque sea un plan B o C.