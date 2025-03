Adiós a los fantasmas de una década trágica

Hansi Flick celebrando un tanto del FC Barcelona / AGENCIAS

Lo primero en la vida es ser sincero. Decir la verdad. Si juntáramos al montón de gente - me incluyo - que en verano no daba un euro porque el Barça de Hansi Flick, a estas alturas, estuviera metido de lleno en todas las pomadas, la cola no cabría en la tierra. Es más, ya no en los increíbles números del equipo - 128 goles en 41 partidos - o en las opciones evidentes de poder competir los tres títulos grandes; es que nadie creyó que Flick, en sólo unos meses, iba a mutar todas las dudas hacia una máquina irresistible de fútbol ofensivo. Nadie. O casi nadie. Ni tan siquiera el propio Joan Laporta, a quién siempre habrá que reconocerle el olfato que destiló en la elección del técnico alemán, pensó que esto pudiera ir tan rápido. Tal vez sólo Hansi lo imaginó, pero bastó con eso. Fue suficiente.

En tiempo récord, el entrenador de Heidelberg ha restaurado un modelo que respeta las principales señas de identidad de la escuela azulgrana - presión alta tras pérdida, intensidad, balón en campo contrario y asunción del riesgo -, barnizado de matices que le convierten en demoledor. Uno de ellos, el fuera de juego. Ayer, nueve más del Benfica. Y otros: si hay espacio, no me entretengo. Lo ataco. Si robo y puedo correr, corro. Ande bien o mal el resultado. Una bendita locura en cuyo hándicap, el descontrol, viene también trabajando. Su Barça, ahora, ofrece un juego posicional superior al del arranque. Aunque no siempre lo consigue - léase contra el Atlético en Copa - y siempre va a tener momentos de cara o cruz, se junta más y descansa con balón, registro que en la segunda parte de Montjuic rozó la excelencia con Pedri, Olmo y Frenkie - otro rapapolvo del neerlandés - a los mandos.

Flick avanza ruta con, para mí, cuatro bastiones. Pedri, un fuera de serie que le da sentido a todo; Olmo, un mago invisible que se equivoca poco; Lamine, un genio que revienta partidos; y Raphinha, un finalizador insaciable que ha hecho olvidar al extremo que el club quiso vender. No sé si el amigo Hansi levantará la sexta, pero ya ha logrado lo que llegó a parecer imposible: que el Barça espantara sus fantasmas en Europa, borrara tanta tragedia de su cabeza y volviera a mirar a los ojos a cualquiera de sus competidores. Acabe como acabe, esa es la noticia. La mejor de todas.