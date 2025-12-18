Adiós eterno a la mano que mece el poder del fútbol

Recientemente, Sique Rodríguez, el compañero de la Cadena Ser que, junto a Adrià Soldevila y Jordi Martí, dio luz al Caso Negreira en febrero del 22, estuvo en Sport. Fue una charla apasionante. Dijo cosas. Una de ellas, lapidaria: “Es el peor error de la historia del Barça. No puedes pagar 8 millones al vicepresidente de los árbitros durante dos décadas”. Cierto. Un tiro al pié incomprensible, cuyo legado es haber envenenado un relato que el barcelonismo tuvo ganado frente al club que más ha connivido con el poder en la historia del fútbol. Aunque nos duela, esos pagos perseguirá al Barça para siempre. Ahora bien, no debe consentirse todo.

El asunto anda en el juzgado y la jueza dirimirá el desenlace. No va a ser Florentino, a quien no le interesa que el caso se resuelva. Quiere que se alargue y seguir utilizándolo como pretexto. Le viene de perlas. Para manchar al Barça de Messi, amedrentar a los árbitros, alimentar esa conexión perversa de Negreira - se fue en 2018 - con el presente, tapar sus propios fracasos - la Masia se está comiendo a Mbappé - catalogar la liga de corrupta y falsear una regeneración. No quiere justicia, quiere beneficio. Por eso manipula lo de González Fuertes, no cuenta que el Leganés bajó en 2020 por un escándalo ante el Madrid ni que el Barça perdió, almenos dos ligas 2014 y 2017 - por errores de Mateu y Hernández Hernández. Sí habla de decencia e integridad, sin rastro en esos vomitivos audios no difundidos por los medios que ahora sí le ponen altavoz. No compro este muñeco. Y espero que el Barça, aunque no pueda traer ni al primo de Lewy, no vuelva a ir de la mano de esta gente. Never.