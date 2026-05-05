Un adiós que encenderá el 'debate Simeone'

Lo peleó el Atlético, pero la historia volvió a ser cruel con el equipo colchonero. Quizá nada más doloroso en esta competición que alcanzar las semifinales, pelear hasta el último suspiro, y ver cómo se esfuma el sueño de la final. Le ocurrió al Barça el año pasado: no fue peor que el Inter, pero se quedó a las puertas del gran partido, del gran escenario de la Champions.

Tampoco el Atlético fue peor que el Arsenal. Ni en Madrid ni en Londres. Pero en estos partidos, el fútbol cuenta tanto como la mentalidad, la fortaleza mental o la suerte. Y por supuesto, la pegada: la tuvo el Arsenal, capaz de aprovechar un balón suelto en el área, un balón mal despejado por Oblak.

No la tuvo el Atlético, que ni siquiera tuvo suerte con el árbitro: el penalti a Griezmann fue muy claro, pero una acción anterior anuló la acción: uno ya no sabe cuándo empieza una jugada y acaba otra. Cosas del VAR, que vino para arreglar el fútbol y acabar con la polémica...

Para el Atlético, la temporada ha terminado: volverá el debate sobre la continuidad de Simeone. El club, bajo una nueva propiedad desde hace pocos meses, deberá decidir qué rumbo quiere tomar. Nadie puede discutir los méritos de Simeone, que esta temporada ha eliminado de la Champions al líder de la Liga y estuvo a punto de hacerlo también con el líder de la Premier. También alcanzó la final de Copa.

El entrenador argentino lleva 14 años y medio en el banquillo. En un fútbol tan agitado y cortoplacista como el actual, ya es un triunfo histórico. Lo ha ganado todo salvo la Champions, ese Everest que el Atlético sigue persiguiendo con un ahínco encomiable.

Cualquier decisión que el Atlético tome con Simeone será discutida y discutible. ¿Seguir en el banquillo? Lo merece, y la afición lo adora. ¿Un relevo en busca de otro tipo de técnico? Nadie puede decir que sea mala idea.

Da la sensación de que Simeone ya ha dado todo lo que podía dar por el Atlético, que es mucho. Es una lástima que con él al frente, el Atlético no sea campeón de Europa. Quién sabe, quizá lo pueda ser en un futuro no demasiado lejano. ¿Quizá con otro entrenador?