Adeyemi, una revelación inesperada

El partido ante el Levante lo abrochó a última hora un gol de un jugador diferente. Con aura, se podría decir, seguiendo terminologías de último momento: lo cierto es que Karim Adeyemi llegó al Barça sin hacer demasiado ruido, a un precio casi irrisorio dado los tiempos que corren (22 millones de euros) y ya ha firmado varios momentos de postal. Apariciones fugaces pero muy descatadas, con golazos incluidos.

El que marcó ante el Levante fue algo más: no solo sirvió para despejar los fantasmas de un rival que amenazaba con empatar, sino que fue de una factura especial. Cuando alguien se toma la molestia de ir a un estadio a ver su partido de fútbol, espera ver acciones como la de Adeyemi. Pasará el tiempo y habrá quien le cuente a sus hijos o nietos que un día de septiembre de 2026 vio en directo un gol espectacular, de un recién llegado a la Liga que no muchos conocían y que sin embargo, hacía cosas diferentes.

Costar ‘solo’ 22 millones de euros hizo que pocos analistas prestasen atención a Adeyemi. Eclipsado por un fichaje mucho más caro como el de Anthony Gordon, Adeyemi apenas ha protagonizado tertulias o análisis.

Un fichaje incógnita, se decía de él. Un melón por abrir. No es caro, así que bienvenido sea. Una cierta condescencia que parece rebajar el nivel real de un jugador con fama de irregular, pero con momentos de una inspiración casi mágica. Los goles que ha marcado con la camiseta del Barça contienen detalles propios de las obras de arte: a los buenos ‘gourmets’ del fútbol no les importará tanto que Adeyemi no sea titular indiscutible, o que pueda ser un jugador ‘guadianesco’. Mientras regale momentos así, bienvenido sea.

Los detalles de Adeyemi recuerdan a aquella frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano: “Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano, y en los estadios suplico: “Una linda jugadita, por amor de Dios”.

En su etapa alemana, Adeyemi coleccionó algún que otro episodio de indisciplina. Arrastró fama de jugador díscolo y un poco egoísta: se hablaba más de sus reacciones al ser sustituido que de sus goles.

Malas noticias para un chaval que iniciaba su carrera en el mundo del fútbol de elite, pero de momento, nada de eso ha aparecido en Barcelona. Quién sabe si la mano de Flick, la propia dinámica del equipo o la madurez del jugador: Adeyemi, de momento, solo ha generado buenas noticias.

“Cuando está centrado, es fantástico”, dijo de él Flick después de la visita al Ciutat de València: en pocas palabras, un elogio y un palo al mismo tiempo. Y una invitación a sacar lo mejor de sí mismo. Del propio Adeyemi dependerá pasar por el Barça de puntillas, como tantos otros, o dejar un legado de buen gusto. Sería una pena que problemas extradeportivos o de actitud le impidiesen seguir ofreciendo detalles de grandeza futbolística. Básicamente, porque esos detalles ya no abundan.

El Barça tiene jugadores muy capaces de protagonizar esos momentos únicos (merece la pena pagar la entrada solo por ver algo así, se solía decir antes), pero el talento nunca sobra. Si Adeyemi, el jugador de los 22 millones de euros, elige el camino correcto, le esperan días de gloria con la camiseta del Barça. Ser el revulsivo perfecto en un equipo como el Barça no es poca cosa.