Activar la operación remontada contra el Atlético

Empieza marzo y la temporada ya se pone seria. Contando la jornada de este fin de semana, quedan 13 partidos para acabar la Liga; el martes el Barça recibirá al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con el 4-0 en contra del partido de ida, y el 10 y 18 de marzo se dirimirá la eliminatoria de octavos de la Champions con el Newcastle. En la competición doméstica, con el 10 de mayo en mente (fecha del Clásico, que pinta decisivo), el Barça debe jugar contra el Villarreal en casa y el Athletic Club y el Atlético de Madrid a domicilio. Sin tregua.

¿Cómo llega el Barça de Flick al tramo definitivo de la temporada? Números en mano, en la Liga mejor que la temporada pasada. En la Champions, no tanto. Y en la Copa, el 4-0 del Metropolitano es una losa. Las sensaciones alrededor de este Barça al inicio de marzo son peores que las del año pasado, ciertos nubarrones rodean al equipo. Marca sin duda esta impresión el resultado de los enfrentamientos directos: derrotas en el Bernabéu, contra el PSG, el Chelsea y la goleada a manos del Atlético. El año pasado, fueron victorias en el Bernabéu, ante el Bayern de Munich y un 4-4 ante los de Simeone en la ida de las semifinales de Copa. Eso sí, como la temporada pasada, el único partido irreversible, a cara de perro, sin segunda oportunidad hasta el momento, el Barça lo ha ganado: la final de la Supercopa contra el Madrid.

El lastre del 4-0

De los torneos en liza, el menos importante es la Copa. Visto así, ante lo empinado del calendario y el lastre del 4-0 de la ida, es tentador pensar que el partido de vuelta del martes no importa. Al fin y al cabo, la Copa se perdió en la ida en el Metropolitano, y antes y después hay seis puntos en juego en la Liga muy difíciles contra Villarreal y Athletic. Esfuerzos el martes, los justos, dicta el sentido común, que suele ser conservador y pensar con un excel en la mano.

Puede ser. Además, futbolísticamente hablando, la remontada es muy difícil. No ya porque marcar 5 goles sea una machada (en Liga, en un muy buen partido, el equipo ganó 3-1 y generó oportunidades claras, sino porque se antoja muy difícil que el Atlético no marque ningún gol, dada la fragilidad defensiva del Barça. Quizás por este motivo no se percibe ambiente de remontada, ni siquiera de revancha.

Y aun así, este puede ser uno de los partidos clave del año. El Barça de la temporada pasada se sentía muy cerca de ser invencible. Encajaba, sí, pero goleaba aún más, valga como ejemplo el 4-3 ante el Madrid que sentenció la Liga. Duelos ante los grandes al margen, el de este año mastica más las oportunidades, parece que tiene un índice de acierto más bajo, ha sido atropellado en unos cuantos partidos y maldice demasiado la adversidad (VAR, decisiones arbitrales, balones al poste, errores garrafales). Un buen partido ante el Atlético que motive a los aficionados pero sobre todo a los jugadores puede cambiar este estado de ánimo en el inicio de la hora de la verdad.

Hay que generar ambiente de remontada, hay que creérselo y hay que intentarlo. Porque, en caso de lograrlo, sería la mejor forma de empezar la recta final. Si no se consigue pero se juega un buen partido, también ayudaría en lo anímico. Y en lo práctico, también es muy importante: los tres puntos del partido del Metropolitano serán esenciales en la Liga y, en caso de que atléticos y azulgranas eliminen a Newcastle y Tottenham, la imagen de su último enfrentamiento no puede ser la de Giuliano Simeone arrasando la defensa del Barça.