La acertada obsesión de Deco por la defensa del Barça

Los momentos más delicados de la pasada temporada coincidieron con enfrentamientos con el Atlético de Madrid. Fueron las dos eliminaciones -Copa y Champions- en la que dos expulsiones acabaron marcando las eliminatorias. El arriesgado sistema de juego de Hansi Flick conlleva riesgos y exige un rigor atrás que, algunas veces, acaba siendo decisivo. El Barça tuvo muchos más problemas en el segundo año del técnico alemán que en el primero, porque muchos equipos empezaron a cogerle la medida a la zaga avanzada que plantea el Barça y también por la pérdida de un central como Iñigo Martínez que, con su experiencia, corregía en los momentos de máxima tensión.

Sea como sea, el equipo blaugrana encajó más de lo necesario y desde la dirección deportiva siempre se ha tenido claro que sería oportuno darle más herramientas al entrenador para mejorar los resultados finales. Y todo ello pasa, si se puede, por el fichaje de un central experimentado de perfil zurdo que acabe dando un salto de calidad necesario al nuevo proyecto.

En este camino de la planificación es evidente que Hansi Flick ha priorizado la inversión en el ataque y así sigue haciéndolo. El alemán siempre ha creído que los partidos se deciden arriba y quería aumentar la pegada de un equipo que crea mucho pero que necesita máxima eficacia. En esta parcela del campo le falta ahora lo más importante: el fichaje del delantero centro, cuestión capital para él y para el club. Es lógico que el Barça se centre en cuerpo y alma en intentar traer a Julián Álvarez o al que venga, pero Deco y el área deportiva quieren dejar un espacio para un perfil claro en defensa. Porque los campeonatos también se ganan desde atrás y aquí, tras la salida de Ronald Araujo, falta claramente una pieza más.

Los movimientos decisivos van a llegar en los próximos días, pero las cartas están claramente marcadas. Y para cuadrarlo todo van a ser necesarias ventas y salidas con ahorro salarial. Luego tocará decidir el perfil del fichaje atrás y si los números lo permiten. El nombre de Laporte está encima de la mesa tras el impresionante Mundial que ha realizado y no hay duda de que su adaptación sería perfecta puesto que demostró hacer una pareja inexpugnable con Cubarsí.

Es un futbolista del estilo Iñigo que podría incorporarse en el momento adecuado de su vida deportiva. En el Barça saben que quiere venir, pero solo será posible si tiene, de verdad, una cláusula de rescisión baja.

El Barça no fichará por fichar, pero tampoco quiere quedarse corto. La Champions se acaba decidiendo por detalles y, en los últimos años, esas mínimas cosas que han fallado han llegado desde atrás. Tal vez por inexperiencia o por falta de contundencia. La idea está sobre la mesa y habrá que ver si finalmente se puede ejecutar porque, por ahora, todo va según lo previsto a pesar de la lentitud normal de un mercado en típico año de Mundial. Queda tener paciencia.