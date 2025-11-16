Se acabó lo que se daba, Ducati

"Esto ha pasado a ser la copa Ducati". ¿A caso algún seguidor de este deporte no oyó alguna vez dicha cita por allá 2022 y 2023? La marca de Borgo Panigale comenzaba a no dejar ni las migajas al resto de competidores durante aquellos años mientras, a su misma vez, llegaba a asegurarse hasta ocho de las veintidós plazas de la categoría reina.

Pecco Bagnaia se convertía en bicampeón vestido de rojo y, por si no era suficiente, Jorge Martín se llevaba el mundial de 2024 con uno de los equipos satélites de la constructora italiana, el Pramac Racing (este año, asociado con Yamaha). Mientras la constructora italiana acaparaba el domino con resultados, las japonesas como Honda y Yamaha, tradicionalmente campeonas, se hundían bajo tierra en una crisis de resultados sin precedentes y terminaban relegadas al rango D de concesiones.

Pecco Bagnaia fue campeón en 2022 y 2023 / EFE

Gigi Dall’Igna se convertía en una especie de gurú en el 'paddock', haciendo que el resto de grandes mentes pensantes de las otras marcas se preguntasen cuál era la receta del éxito y cuánto tiempo iban a tener que soportar salir a pista sin tener ningún tipo de opción a ganar.

Pero 2025 ha dado indicios de que algo puede cambiar. Pese a que este año el campeón viste de rojo de nuevo, y el mundial de constructores se ha quedado en Italia, todo hace pensar que sí, a Ducati se le acabó lo que se daba. Sin Marc Márquez en pista tras su lesión en Sepang, han salido a relucir las carencias. Especialmente en el equipo de fábrica. Desde indonesia, no se reúnen dos pilotos de la marca en el podio, algo que era más que habitual en las últimas tempordas.

Las sensaciones de Pecco Bagnaia con la GP25 han sido más que pésimas en el tramo final de temporada: ha sumado hasta cinco ceros seguidos en las carreras dominicales y ha sido habitual verle terminar el resto de sesiones en posiciones muy alejadas de su potencial. "No entiendo lo que está pasando" ha sido una de las frases más repetidas por 'GoFree' a lo largo del curso 2025.

Bezzecchi se llevó la victoria en Portimao / AP

Aprilia, por su parte, ha ido ganando terreno y es segunda en el mundial de constructores con 418 puntos. Ha ido de menos a más. De sufrir por entrar en el 'Top 10' a haber logrado la victoria en tres de las últimas cuatro citas del curso. Marco Bezzecchi ha terminado tercero en el campeonato. Y la mejor noticia es que para la fábrica de Noale, los resultados no solo han llegado en el equipo oficial de la mano del italiano, sino también por parte Raúl Fernández en el satélite, el Trackhouse. "Claro que preocupa", admitía Álex Márquez tras la carrera en Valencia al ser preguntado por este 'step' de la fábrica de Noale.

Tampoco está tan lejos KTM. De hecho, Pedro Acosta logró en la cita final en el Ricardo Tormo de Cheste superar a Pecco Bagnaia en el mundial, terminando por delante del italiano para ser cuarto. Han sido cinco los podios que el 'Tiburón de Mazarrón' ha sumado tras el verano, algo que ha ayudado a que la marca austríaca lograse 372 puntos a fin de curso, qudándose a 46 de Aprilia. Solo le faltó una victoria este curso.

Dos Aprilia y una Ducati en el podio de Valencia / EFE

Por su parte, aunque aún está lejos de ser la que era, Honda ha perido el rango de concesiones 'D', el más permisivo y con mejor trato de favor. Nueve puntos tenía que sumar al fin de la cita final en Valencia y así lo hizo. Tras dos años de sequía, en el equipo oficial, Joan Mir ha logrado dos podios mientras Johann Zarco, en el satélite LCR, conseguía una victoria y otro podio. Algo que hace pensar que poco a poco la marca podrá volver a ser lo que era.

En resumen, tendrá que ponerse las pilas Ducati. Por que Marc Márquez no podrá sacarle las castañas del fuego para siempre. Mucho trabajo por delante en Borgo Panigale este este invierno. Y mucha expectación porque, por primera vez en años, varias marcas podrían optar de forma constante a victorias en 2026.