Entonces, ¿se ha acabado la crisis del Barça?

El Barça volvió a sumar una nueva victoria en la Euroliga, ante Olympiacos / EFE

El Barça de baloncesto llegaba a la cuesta de enero prácticamente descarrilado. Tras las actuaciones tan desastrosas firmadas tanto en Málaga como en Mónaco, complementadas por unas declaraciones de Juan Carlos Navarro, afirmando que "había habido actitudes que no eran dignas ni del club ni de la camiseta". El panorama y el calendario no invitaban al optimismo, con la visita del intratable Real Madrid al Palau Blaugrana para abrir 2024.

"Es el mejor rival que podemos tener en esta situación", afirmó un ambicioso Roger Grimau en la previa. El entrenador contó con la confianza total del club, incluso en los momentos más complicados tras un duro diciembre. Y el técnico no podía estar más acertado en sus palabras. El triunfo ante los blancos por 83-78 sirvió para reanimar a un equipo falto de alegrías, y sobre todo, exigido a darle la vuelta a la situación. Ante Baskonia y Obradoiro tocó remontar, pero los triunfos también se aseguraron.

Un guion de partido algo diferente al vivido ante Olympiacos. El subcampeón de Europa llegaba a Barcelona con cuatro victorias consecutivas, en un gran estado de forma. Pero, el Barça se mostró superior en los tres primeros cuartos, minimizando las virtudes de los griegos y castigando desde ese acierto exterior, que tanto brilló en el primer y tercer cuarto. Abonados al sufrimiento, el ataque colapsó en el último periodo, y al final dos acciones consecutivas de Nikola Kalinic y Tomas Satoransky sirvieron para sellar el 14º triunfo europeo en 20 partidos. Importante la aportación ofensiva del base checo, el Barça necesita de su dirección de juego, pero también sus puntos.

La victoria ante Olympiacos deja la máxima anotación de Jabari Parker desde que llegó a Barcelona, anotando 21 puntos. Qué importante está siendo el ala-pívot estadounidense para el Barça y que gran noticia que, con la mitad de la temporada ya en las piernas, no haya ni rastro de problemas físicos en un jugador terriblemente castigado por las lesiones en el pasado. Toquemos madera.

Mención aparte merece un Palau Blaugrana que sigue estando a la altura, que no abandona al equipo pese a las incertidumbres de hace apenas 10 días, y que sigue siendo fundamental para esta reacción del equipo. El calendario no da tregua, y Zalgiris visitará el feudo azulgrana el próximo viernes. Tras las últimas victorias de entidad, el Barça no puede fallar ante un conjunto lituano que cuenta con el tercer peor balance de la competición.

Real Madrid, Baskonia, Obradoiro y Olympiacos. Los azulgranas solo conocen la victoria en este 2024. Este carrusel de emociones vuelve a situar al equipo en una buena dinámica, por lo menos, de resultados. Entonces, ¿se ha acabado la crisis del Barça?