¿Aburrido? Ponga un Fermín en su vida

No es fácil interpretar este tipo de partidos, encajados de mala manera en el calendario y escenario de rotaciones masivas: España cuajó un partido más que interesante ante Serbia en Villarreal, pero no se pudo decir lo mismo del partido en el RCDE Stadium ante Egipto.

Luis de la Fuente, como corresponde en estos casos, rotó a todo el equipo salvo a Lamine (convertido, por cierto, en el símbolo oficioso de esta selección, por si había dudas). Y se notó. Suele ocurrir, pero conviene no dejarse llevar por la decepción.

Cualquier equipo -selecciones incluidas- acusa tantos cambios de golpe. España no fue una excepción: el partido ante Egipto no pasará a la historia.

Sin embargo, siempre hay detalles rescatables: el debut de Joan Garcia, por ejemplo, con una intensa división de opiniones entre quienes le reprochaban su fichaje por el Barça y entre quienes le aplaudían por su recién estrenada internacionalidad. Con Joan Garcia, más allá de las filias y fobias de cada uno, apenas tendría que existir debate: por méritos propios, tiene que ser uno de los tres porteros de España en el Mundial. Y está en condiciones de pelear por la titularidad.

Otro jugador también mereció los focos. No es el mejor, ni el más fino, ni el más talentoso, pero es difícil encontrar a jugadores con tanta energía como Fermín. Pocos como él contagian tanto: a sus compañeros y al público. Fue el andaluz el gran responsable de que España pasase del gris al color, de la primera parte a la segunda.

No es que el segundo acto fuese especialmente brillante, pero la selección, al menos, dominó el juego, vivió en campo rival y apretó a Egipto. Buena parte de culpa la tuvo Fermín, uno de esos jugadores a los que tendemos a minusvalorar. Al público y a los periodistas nos seduce más lo excéntrico, lo llamativo. El trabajo discreto y eficaz no suele vender tanto como el adorno o el histrionismo que representan otros jugadores.

Por eso Fermín merece siempre un aplauso; un aplauso que no siempre recibe como merece.

Por eso sus entrenadores -Flick y De la Fuente- lo valoran mucho más que el espectador medio. Por eso Fermín puede ser una pieza básica para la selección que acuda al Mundial. Recuerden: ya lo fue en los Juegos Olímpicos, en los que España ganó el oro de manera brillante.