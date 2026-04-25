Es abril y Marc Casadó lo vuelve a hacer

Aterrizo en la convocatoria del suplemento literario Abril de El Periódico en el emblemático Dry Martini y confirmo que los únicos seres vinculados directamente al fútbol/deporte -como periodistas, aclaro- en el evento somos el director de Sport, Joan Vehils, y servidora. Tras repasar las ‘negritas’ que reunieron en el evento Àlex Sàlmon y Albert Sáez, también directores de dicho suplemento y del diario, confirmo que aquello que consigue un balón hasta que se nos lleven los demonios, colocarnos en tesituras irreproducibles y con los bajos fondos a ‘piel de campo’ -si Johan Cruyff viviera daría por buena la expresión- no fue tema de conversación entre cócteles y copas de cava.

La Diada de Sant Jordi hermana a seres de todo pelaje alrededor de los libros y las rosas pero entre los más vendidos no hay ninguno dedicado al mal llamado deporte rey. No obstante, merecen mención y aplauso mi compañera María Tikas, que compartió stand con Kika Nazareth y Cat; el irrepetible periodista Lluís Canut con Víctor Lavagnini de pareja de baile, bolígrafo y libro y un señor de 2,06 cuyo alter ego como ilustrador y mente divertidísima responde a Jimyx aunque su nombre legal sea el de Andrés Jiménez, historia viva e irrepetible del baloncesto patrio. Todos ellos disfrutaron, se emocionaron y casi lloraron, esto último con la inestimable colaboración de un polen que volaba sin control para desespero de propios y extraños. Regresaron las mascarillas para los alérgicos y maniáticos y nunca antes se habían repetido tanto las palabras ‘Jesús’ y ‘salud’ entre firma y beso.

Pero el que regresó a un lugar de los hechos, al centro neurálgico de una de las celebraciones catalanas por excelencia, fue Marc Casadó. Con la gorra que frenaba la identificación y un look sencillo como el de cualquier joven con recursos medios, el futbolista del Barça lo volvió a hacer. Acompañado por parte de su núcleo duro, celebró Sant Jordi en la calle, con la gente y entre empujones y estornudos. Se fotografió con su novia ante la Casa Batlló entre centenares de personas se hizo inevitable recordarle subiendo Les Rambles tras conquistar la Liga como uno más. Veremos qué inventa este año, porque Canaletes no estará accesible, y todo apunta a que la celebración del nuevo título se trasladará a la Plaça Catalunya. Tuve la oportunidad de preguntárselo al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la fiesta de Abril pero le vi tan feliz hablando de la jornada literaria que no osé cambiar de tema.

Marc Casadó se recogió pronto. Compartió mesa y mantel con sus seres queridos en un restaurante japonés y a la hora de la siesta ya estaba concentrado en lo suyo, que no es otra cosa que el partido de esta tarde ante el Getafe. Si hay un equipo al que la poesía y las rosas le encajen menos es al de Bordalás. Mejor le va una prosa convulsa y una colección de cactus aunque, eso sí, el barcelonismo le agradecerá ese 0-1 conseguido en marzo en el Bernabeu que hundió, más si cabe, a los de Arbeloa. Un verso suelto que rimó de cine.