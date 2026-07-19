El abrazo de Messi y Lamine Yamal

Cuando acabe la final del Mundial, voy a esperar el saludo de Leo Messi y Lamine Yamal. Y Dani Olmo, Gavi, Eric, Cubarsí. Con ese grupito de chavales amamantados en La Masia que han tenido el talento de triunfar en el fútbol y que el destino ha querido que disputen el partido más importante del mundo contra la Argentina de Messi. Estos días han circulado fotos de ellos de críos posando con su ídolo, el canterano más famoso de la historia del Barça, el mejor jugador de la historia. Tiene su aquel este guion en que Messi se jugará un Mundial (su tercera final, su posible segundo título) contra una selección española de filosofía azulgrana (la posesión, el talento del grupo por encima de la individualidad) y con amplia representación de La Masia.

En cierto Madrid es un guion de peli de terror. ¿Dónde está el exagerado duelo con Cristiano Ronaldo? ¿Dónde está el Madrid de los franceses? Hey, Jude, ¿por dónde andas con tus malos modos? A Nueva York ha llegado la España de Lamine Yamal sin necesidad de que el crack haya mostrado su mejor versión y esta Argentina canchera, improbable, de barrio, que juega por la gloria, por el Mundial, pero sobre todo juega para que Messi juegue un partido más, para que esto no se acabe, para que el crack no lo deje. No los deje. No nos deje.

Uno de los nuestros

A nosotros, en el Barça, lo obligaron a irse hace unos años. Si gana la final, será el segundo Mundial que haya logrado desde que se fue entre lágrimas y la desconsideración de algunos que decían que no pasaba nada, que su etapa se había terminado. Si la pierde, lo hará ante los chavales que han levantado el equipo y el club tras su ausencia, a base de talento, esfuerzo y amor al escudo, la camiseta y los colores. Suele decirse que nadie está por encima del club para justificar decisiones difíciles. Cierto. Pero a veces se olvida que ese nadie incluye a directivos con corbata, no solo a jugadores. Y Messi era, ha sido estos años y seguirá siendo, uno de los nuestros.

En cierta forma, para muchos culés, la final del Mundial será el partido de homenaje que Messi todavía no ha tenido. Un partido de verdad, por todo lo alto, con el título más importante en juego, el mejor jugador de la historia y su banda de irreductibles de la albiceleste contra un equipo de inspiración Barça y con lo mejor de la cosecha reciente de La Masia.

Imposible no imaginar, no fantasear: ¿qué hubiera sucedido si Messi se hubiera quedado como líder de esta camada de canteranos? ¿Qué hubiera pasado si, para capear la crisis económica y la herencia recibida, el club hubiese creado un equipo de fanáticos de Messi como el de Scaloni, con Gavi y Eric de guardaespaldas y Lamine de heredero?

Emociona, y al mismo tiempo duele, pensarlo. Por eso, cuando acabe la final anhelo ver el saludo de nuestro mejor jugador de la historia con nuestros canteranos.