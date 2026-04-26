¡5-0! Cinco títulos del Barça, cero títulos del Real Madrid

La Liga está en el saco. Atada y bien atada. Ganada con todo merecimiento y una superioridad aplastante. La victoria en Getafe pone el broche de oro a una gran Liga blaugrana. 11 puntos de ventaja a cinco jornadas del final es un seguro de vida. Y más frente a un Madrid que está tocado y hundido. ¡Qué contraste! Mientras el Barça es un equipo en crecimiento, con juventud, ambición y talento, los blancos no levantan cabeza, encadenan decepciones y fracasos.

Hay un dato referencial que pone a cada club en su lugar. El fútbol español organiza tres competiciones, Liga, Copa y Supercopa. Si analizamos las dos últimas temporadas, con seis títulos en juego, el Barça ha ganado cinco; dos Ligas, una Copa y dos Supercopas. El Madrid ninguno. El marcador de títulos refleja un 5-0 apabullante.

Conquistar cinco trofeos mientras que el máximo rival suma dos temporadas consecutivas en blanco tiene tanto o más valor de una goleada en Madrid. Un balance que no solo refleja la realidad sino que también vislumbra el futuro.

En este periodo Flick se ha ganado la confianza de los culés con un trabajo serio y profesional. En contrapartida, el Bernabéu ha quemado tres entrenadores, Ancelotti, Alonso y Arbeloa. Y lo que es más grave, buscan un nuevo entrenador al gusto del presidente.

El mito de Florentino se ha derrumbado, el “ser superior” ha caído del pedestal. No gana títulos, no acierta con los fichajes, no confía en los entrenadores y la imagen europea del club cotiza a la baja. Debe ser muy duro para un hombre que triunfa en los negocios, ver desde el palco como su equipo es pitado en su propio estadio. Le espera un final de campeonato dramático y quién sabe si con pasillo al campeón incluido.

En contrapartida, Laporta vive feliz, en la nube, cerca del cielo. Por culpa de una burocracia electoral desfasada y absurda, no puede ejercer de presidente hasta julio, pero esto no le impide celebrar el éxito liguero y trabajar pensando en el futuro que viene. Iniciará el último mandato con la confianza que le dieron los socios y la experiencia que se ha ganado a pulso con valentía.

La renovación de Flick está acordada y sellada. Laporta sabe que se necesitan fichajes para poder competir en la Champions con las mismas posibilidades que en la Liga. El Barça sabe dónde está y lo que necesita. El nuevo Camp Nou se merece un equipo de 5 estrellas, la tesorería no tiene que ser obstáculo.

No toca todavía celebrar el título en la calle, pero si se puede disfrutar como una conquista virtual. El rival se ha rendido y la buena racha del Barça permite gritar con alegría ¡Visca la Liga i Visca el Barça!