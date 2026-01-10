El 4 de julio fue un gran día para el Barça

Hubo sorpresa, indignación, incredulidad y no sé cuantas cosas más cuando el 4 de julio del año pasado el Athletic anunció la renovación de Nico Williams hasta el 2035. El extremo vasco, que parecía más cerca del Barça que nunca, volvía a despreciar una oferta azulgrana e incluso desde la oposición a Joan Laporta se dijo que la junta directiva azulgrana había hecho el ridículo.

Seis meses después, aquella decisión del menor de los Williams ha resultado ser muy buena para un Barça que hubiese tenido que hacer muchos sacrificios para inscribir al jugador del Athletic. Reaccionó con rapidez Deco, director deportivo del club azulgrana, y en pocas semanas logró la cesión de Marcus Rashford, futbolista que ha ofrecido un buen rendimiento en la primera parte de la temporada, lo que ha provocado que el FC Barcelona haya decidido intentar que siga vistiendo de azulgrana la próxima temporada. Ha marcado el inglés siete goles y ha repartido once asistencias en los 26 partidos que ha jugado con la camiseta del Barça, cifras mucho mejores que las que está ofreciendo un Nico Williams lastrado durante todo el curso por la pubalgia. Tres goles y tres asistencias ha ofrecido el atacante a su equipo.

Pero que Rashford supere ampliamente a Nico Williams en las estadísticas no es el único motivo ni el principal por el cual el Barça debe estar satisfecho por la decisión que tomó el jugador del Athletic. Difícilmente Nico Williams, por todo lo que comportaba su contratación, no hubiese sido titular en el Barça. El internacional español hubiese sido fijo en la banda izquierda del ataque azulgrana. Con Lamine Yamal como indiscutible por la banda derecha, Raphinha hubiese tenido que buscar acomodo en la media punta. Y ahí, el brasileño, uno de los mejores futbolistas del mundo en este momento cuando parte desde la banda, no es tan decisivo. Además, el Barça ya tiene a dos jugadores excepcionales en su plantilla para jugar por detrás del delantero centro. Son Fermín y Dani Olmo, que hubiesen sido también daños colaterales de la llegada de Nico Williams.

Hansi Flick quizá hubiese encontrado soluciones a todo, pues lo está haciendo desde que se sienta en el banquillo del Barça, pero visto lo visto, aquella decisión, aquel anuncio con vídeo incluido que fue considerado por algunos una humillación para el Barça, fue buena para conjunto azulgrana. De hecho, el gran perjudicado, como mínimo en el aspecto deportivo, quizá no en el económico, fue Nico Williams, al que le prometieron un gran proyecto que ya ha salido goleado dos veces por el Barça esta temporada.