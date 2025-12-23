¡24-4 en tiros libres para Fenerbahçe! ¿En serio, Euroliga?

Pues la racha de victorias consecutivas del Barça de basket ha llegado a su fin, tras la derrota sufrida por el conjunto azulgrana ante Fenerbahçe por 72-71. De nuevo, tropiezo por la mínima en Estambul (tal y como sucedió ante el Efes), y con alguna decisión arbitral algo 'extraña', y desde luego, bastante casera.

Antes de entrar al flagrante dato que queda tras el partido, el Barça le supo competir bien al vigente campeón de Europa con las armas de las que disponía. Si medirse al cuadro de Sarunas Jasikevicius ya es difícil, hacerlo sin tu '3' (Will Clyburn) y '4' (Tornike Shengelia) titular, puede parecer misión imposible.

Pero lo cierto es que este equipo, desde la defensa, es capaz de competirle a cualquiera por muy adversas que sean las condiciones. No fue el mejor primer cuarto del equipo, especialmente en ataque, con tan solo 13 puntos anotados, pero el equipo recobró la inspiración liderados una noche más por un Kevin Punter que aportó 20 puntos, bien acompañado de nuevo por Darío Brizuela, autor de 19.

Poco a poco va sacando la cabeza Miles Norris, que sigue aprovechando los minutos ante las lesiones, y que, pese a que cometió tres personales en el primer cuarto, supo controlarse para anotar tres triples en la segunda parte que le dieron mucha vida al partido.

Jugadores como Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, o Willy Hernangómez estuvieron lejos de su mejor versión, pero si hay que caer ante el campeón de Europa, no se me ocurre mejor manera: teniendo el tiro final. Ay, si Punter llega a ver a Brizuela solo en la esquina...

Lo que no logro entender en partidos de máxima intensidad, como fue este Fenerbahçe - Barça, es que pueda existir una desigualdad tan grande en las ocasiones en las que los equipos visitan la línea de personal. El tanteo de 24-4 favorable a los turcos habla por sí solo. ¿Qué no pegan los turcos en defensa? ¿Qué no meten manos los jugadores de Jasikevicius?

Fenerbahçe lanzó 20 tiros libres más que el Barça durante el partido / EFE

El arbitraje ha sido el que ha sido y las interpretaciones podrán ser variadas, tal y como ocurrió hace algo más de un mes ante Efes. Pero el 24-4 ahí queda, 'aliñado' por ese cambio de criterio en la personal de Myles Cale sobre Wade Baldwin que acabó decantando el partido.

Poco más a añadir. Me gusta que los entrenadores rivales empiecen a considerar a este Barça candidato a la Euroliga. Lo hizo Saras tras el choque, sin ir más lejos. Y ahora, que los jugadores del Barça aprovechen el 24 y 25 de diciembre para descansar y compartir la Navidad con sus seres queridos, y que desconecten lo que puedan, ya que a partir de San Esteban toca preparar el partido de Liga Endesa del próximo domingo ante Bilbao Basket, con el objetivo de seguir asentando esa escalada en la clasificación de la Liga Endesa.