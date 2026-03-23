2026, una odisea en el Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

En 1968 se estrenaba 2001: Una odisea en el espacio. Una cinta futurista en la que un grupo de astronautas buscaba un tipo de vida alienígena en la luna. Igual que ese grupo de aventureros, MotoGP, con la llegada de Liberty Media, busca explorar nuevos horizontes, nuevos escenarios...¿nuevos aficionados?

La filosofía del Mundial en los últimos años ha sido hacer el campeonato más abierto, con más nacionalidades representadas, incluso si eso implica que los que lleguen no sean los mejores. "Ser español te penaliza". Es una frase habitual en los pilotos jóvenes españoles que buscan hacerse un hueco en esto del motor. Sus capacidades están altamente demostradas con victorias en campeonatos de formación como la Red Bull Rookies Cup, pero su pasaporte lastra su progresión.

El nuevo capítulo en esta odisea aperturista pasa por los circuitos. Si Adelaida sustituirá a un histórico como Phillip Island, Brasil ha reaparecido en el calendario 2026 en esta hoja de ruta que prevé llevar el campeonato hacia nuevas fronteras. La idea puede ser más o menos buena, pero quizás haría falta una revisión de la teoría y, de paso, de las condiciones exigidas para acoger una prueba de una prestigiosa campetición como el Mundial de MotoGP.

El fin de semana en Goiania ha dejado al descubierto varias carencias que, quizás, podrían haberse previsto. Aunque no ha habido consecuencias graves, podría haberlas habido. El sábado, un socavón de medidas considerables obligaba a retrasar la jornada de competición durante varias horas. El cisma aparecía después de que los pilotos de MotoGP realizaran la 'qualy' y los libres 2, en un lugar que no afectaba a la trazada, pero sí que había que arreglarla por seguridad. El resultado, la clasificación de Moto 2 debía trasladarse al domingo, porque tras el retraso acumulado no había luz suficiente en pista.

La explicación: las lluvias caídas en los días previos habían provocado desperfectos. Si el socavón podía haber aparecido en algún otro lugar con peores consecuencias, no podemos saberlo. La segunda parte llegó el domingo, con la carrera de MotoGP reducida en ochoe vueltas, de 31 a solo 23, por degradación del asfalto tras la actividad de la mañana.

Dos pequeñas muestras de un GP en el que la curva cuatro provocó varias caídas por un bache en mal sitio y en el que las piedras que saltaban desde el asfalto dejaron marcas visibles en los brazos y manos de los pilotos. Incidentes que tanto pilotos como públcio se han tomado con filosofia y récord de asistencia, pero que dejan ciertas dudas: ¿todo vale para explorar nuevos destinos? ¿Es seguro correr en circuitos así?....

El futuro dirá si la decisión es acertada o si es necesario darle una vuelta a la idea.