Un 2026 para consolidar otro ciclo ganador

Entra el 2026 en escena con buen pie en el Barça. El equipo es líder de la Liga y está vivo en la Liga de Campeones y la Copa del Rey. En una semana se jugará el primer título de la temporada, la Supercopa española, que deja de ser un trofeo menor en el momento en que deberá competirla contra un Real Madrid extraordinariamente presionado, con Florentino Pérez en pleno ataque de barcelonitis; Xabi Alonso, jugándose la cabeza, y la plantilla, muy cuestionada hasta por su propia afición.

La tranquilidad que se vive en el Barcelona debe servir para mejorar. La historia demuestra que para abrazar el éxito el equipo azulgrana debe ser muy superior a sus rivales y, para ello, debe centrarse en lo suyo y jugar muy bien al fútbol. En su larga historia solo una vez ha logrado ganar cuatro ligas consecutivas, con Johan Cruyff en el banquillo, de 1990 a 1994. En ese periodo, además, levantó la primera Copa de Europa del club. Pep Guardiola, de 2008 a 2011, sumó tres Ligas y dos Champions, en un segundo ciclo ganador inolvidable. Nunca más ningún otro entrenador ha conseguido ganar para el Barça tres ligas consecutivas. ¿Lo logrará Hansi Flick?

De momento deberá centrarse en sumar la segunda pero el barcelonismo sueña en otro ciclo ganador porque el momento se antoja muy propicio. La plantilla apunta alto, con un arquero -Joan García- que huele a porterazo; con dos futbolistas que marcan tendencia en el mundo -Lamine Yamal y Pedri- y con jugadores muy jóvenes y muy buenos, la mayoría de la casa, con talento y alma.

El año pasado llegó un triplete -con cuatro victorias muy especiales que ustedes sabrán ubicar- y una demostración de que con una dosis más alta de experiencia Europa es posible.

Flick tiene deberes y, si me permiten, el primero debe ser el encaje definitivo de piezas para que el Barça sea capaz de funcionar con Lamine Yamal en el centro de un equipo que funcione como tal. Por su parte el club también deberá aportar porque parte del éxito con el que sueña el barcelonismo depende del acierto en la toma de determinadas decisiones, por ejemplo, del substituto de Lewandowski -109 goles, en tres años y medio- o de otros fichajes que deben ser titulares indiscutibles con un rendimiento ‘modo Raphinha’. Para los complementos -tercer portero, incluido- ya está La Masía.

Y decimos esto porque 2026 va a traer un elemento diferencial y clave para este futuro que se está dibujando: las elecciones a la presidencia del club. La Junta directiva debe convocar día y hora entre marzo y junio y, de momento, el presidente Joan Laporta y los aspirantes Marc Ciria, Víctor Font y Xavier Vilajoana ya se han postulado. No hay duda de que serán unos comicios muy interesantes, en que el debate va a enriquecer el modelo de club en un momento muy especial, con el nuevo Camp Nou -y todo lo que lleva asociado- convertido ya en una realidad.

De momento, disfruten del derbi del fin de semana. Se viene un partidazo.

Y por supuesto, feliz año, especialmente con mucha salud para todo el mundo.