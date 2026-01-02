Al 2026, un Barça con sentido

El Barça es el club con más nominados entre todas las categorías del Balón de Oro / FCB

Querido 2026,

Yo no te pido solo títulos, porque el Barça ya ha aprendido —a golpes y con cicatrices— que ganar no siempre depende solo de levantar copas. Te pido algo más básico y, a la vez, más complejo: estabilidad para que el club pueda mantener esta esencia que ha logrado volver a tener. Para seguir reconstruyendo sin prisas, pero sin pausa.

Ojalá este sea el año en el que la entidad alcance por fin la famosa norma del 1:1. No para lanzarse al mercado sin freno, sino para hacerlo con cabeza. Porque estos últimos años han dejado una lección clara: lo mejor que tiene el Barça no se compra. Está en casa. La Masia ha vuelto a ser un refugio y un argumento, y el mundo se ha vuelto a maravillar con Lamine Yamal, Fermín, Cubarsí, Gavi, Eric, Olmo, Bernal, Casadó y compañía. Todos dicen que es el equipo que mejor juega y el más divertido de ver. Y eso, hoy en día, es difícil de conseguir. Igual que sucede en el femenino con Alexia, Aitana, Aleixandri, Ona, Vicky, Sydney, Serrajordi o Aïcha. Cuando no se ha podido fichar, los de casa han respondido. Siempre

Eso no significa renunciar a reforzarse. El fair play financiero afecta a todas las secciones del club —fútbol masculino y femenino, baloncesto, fútbol sala, balonmano, hockey— y prácticamente todas necesitan retoques. Pero cuando se pueda fichar, que sea solo para mejorar lo que ya hay, no para tapar inseguridades ni para alimentar urgencias. El Barça ha demostrado que sabe competir con lo que tiene cuando cree en ello.

Otro deseo imprescindible es retener el talento joven. La Masia es una mina de oro en un fútbol dominado por clubes-estado que no conocen límites. Blindar no puede ser solo una cuestión económica, porque esa batalla está perdida de antemano. Blindar es ofrecer proyecto, continuidad y oportunidades reales. Que los jóvenes sientan que aquí pueden crecer, equivocarse y ser importantes. Son presente y futuro, no una solución temporal.

Y ojalá el femenino vuelva al Camp Nou (Xavi Puig ya dijo en SPORT que será así). Que sea en Champions. Que sea grande. Que el Madrid supere su play-off y tengamos un clásico europeo que nos devuelva a aquella tarde histórica de 2022 que rompió récords y prejuicios. El vestuario quiere. El club también. Y el barcelonismo lo merece.

Por pedir, ojalá un Barça todavía más unido. Más acciones conjuntas, más imágenes compartidas, más orgullo transversal. El club puede presumir —y debe hacerlo— de ser referencia mundial en masculino y femenino. Las últimas galas internacionales lo confirmaron. No es casualidad. Es identidad.

Si todo eso pasa, 2026, no hará falta pedirte mucho más. Porque cuando el Barça es fiel a sí mismo, el resto suele llegar solo