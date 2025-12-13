Solo tiene 18 años, no lo olvidemos

"Siempre lo olvidamos, pero tiene 18 años y es su tercera temporada. En el último partido contra el Betis hizo 87 pases con un 100% de acierto, sin pases al rival. Creo que fue el primer jugador en la historia de la Liga en conseguirlo. Es fantástico. Puedes ver su calidad y cuando juega a este nivel es bueno para el equipo, pero también para la línea defensiva". Son palabras de Hansi Flick sobre Pau Cubarsí en la previa del partido de Champions contra el Eintracht de Frankfurt. Elogio del entrenador hacia su jugador sabedor que el central catalán había recibido alguna que otra crítica en las últimas semanas.

Y toda la razón tiene el entrenador germano. Hemos normalizado que el defensa de Estanyol esté liderando la defensa azulgrana con solo 18 años. Le tocaría estar jugando en el juvenil, pero esta es su tercera temporada ya siendo titular en el primer equipo. Aprendió mucho el curso pasado al lado de Iñigo Martínez y en la anterior junto a Ronald Araujo. La marcha del de Ondarroa a Arabia Saudí le perjudicó porque tuvo que jugar en el perfil izquierdo del centro de la defensa, ha tenido constantes cambios de pareja durante la presente temporada y ha sido víctima de la falta de presión en el centro del campo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en un Barça que apuesta por el riesgo absoluto en defensa. Todo eso y la edad del jugador. Cubarsí está todavía en etapa de crecimiento, de formación y de aprendizaje. Solo faltaría que no pudiese fallar en un partido. O en dos. O en tres.

Cubarsí marca la línea y da mucho al equipo. En defensa y en ataque, pues como recordó Flick en rueda de prensa es muy fiable con el balón en los pies. Muchos ataques del Barça nacen de sus pies y tiene una gran visión de juego para superar líneas de presión con un pase interior que conecte con el delantero centro. No es casualidad que haya jugado doce partidos esta temporada con el Barça y sea fijo en las convocatorias de Luis De la Fuente, teniendo prácticamente plaza fija en el Mundial del próximo verano.

Si juega este sábado ante Osasuna, la próxima semana tiene muchos números para llegar a los 100 partidos oficiales con la camiseta del Barça y convertirse en el segundo jugador de menor edad en conseguirlo por detrás de Lamine Yamal y por delante de Messi, Gavi y Ansu Fati. Lo conseguirá sin haber cumplido los 19 años, algo que no hará hasta el mes de enero del próximo año. El Barça tiene en Cubarsí un gran central de presente y de mucho futuro. Así que lo mejor es que no se le condene porque cometa algún fallo y todo el mundo tenga en cuenta, como recordó Flick, que solo tiene 18 años y mucha calidad.