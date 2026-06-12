No, 150 millones de veces

Hay noticias que no deberían leerse en ayunas. La de que el Atlético de Madrid pida 150 millones de euros por Julián Álvarez es una de ellas. Porque uno empieza el día con tres cortados del Café Doré para volver al contacto con la realidad, aparece la cifra, y la realidad se vuelve alucinación mientras la calculadora pide la baja por ansiedad.

Ciento cincuenta millones.

Lo repito despacio para que no parezca una errata: Ciento cincuenta millones. Una cantidad con la que, salvo dos excepciones conocidas llamadas Lamine y Mbappé, puedes sentarte a hablar con cualquier delantero del planeta. Sí, sí… también con Haaland o con Olise (que quedándose con la banda de Lamine Yamal y desplazando al de Rocafonda a la posición de falso 9, con Gordon o Raphinha por la izquierda, te convierte la delantera azulgrana en una chaladura y en la mayor pesadilla conocida) …

Y por aproximadamente la mitad, la mitad, señores, aparecen en Transfermarkt nombres como Kane, Havertz, Højlund, Gyökeres, Kroupi, Osimhen, Sesko, João Pedro o el exhuberante Ekitiké. Delanteros contrastados, internacionales, veteranos, jóvenes o muy jóvenes, pero todos perfectamente capaces de hacer olvidar a una añorada bestia llamada Lewandowski. Y, sobre todo, capaces de hacerlo sin obligar a Laporta a esconderse bajo la mesa cada vez que suene el teléfono.

Ciento cincuenta millones.

Lo preocupante no es que Julián Álvarez no sea un gran futbolista. Lo es. Magnífico. Inteligente. Competitivo. Incansable. Lo preocupante sería pasar de vivir cinco años instalados en la austeridad franciscana a comportarse como si el Barça acabara de descubrir petróleo en el subsuelo de Casa Pin o de Can Fusté. Y no lo ha hecho

¿Ya hemos olvidado que hace dos días estábamos contando céntimos y sobreviviendo fuera del 1-1 entre palancas, auditorías, explicaciones y malabarismos financieros? Es como quien sale de una dieta y decide celebrarlo desayunando un jabalí relleno de “cap i pota” … ¡Que no!

Ciento cincuenta millones.

Además, hay una cuestión futbolística que conviene recordar. Julián Álvarez no es Lewandowski. Y no pasa nada por decirlo. Son jugadores extraordinarios, pero antagónicos y profundamente distintos.

Por eso, antes de perder la cabeza, quizá convendría recuperar la revolucionaria costumbre de parar. Julián Álvarez es bueno. Buenísimo. Pero 150 millones no compran un delantero, compran una obsesión. Y las obsesiones, en la historia del Barça, cuentan que acaban siendo bastante más caras que los futbolistas.