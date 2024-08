1043 podría ser menor que 33

Marc Marquez busca su primera victoria con Ducati / moto GP

Fernando Alonso -que sabe que en las carreras los milagros (casi) no existen- tiene muy claro que su anhelada victoria número 33 no llegará este fin de semana en Monza, porque en el Templo de la Velocidad las carracas no chutan.

En cambio, Pecco Bagnaia -el líder del mundial de MotoGP- no descarta que Marc Márquez pueda quebrar este fin de semana en Motorland la racha de 1.043 días sin ganar desde el ya lejano GP de Emilia Romagna en 2021.

Sin embargo, quién sabe hasta qué punto las palabras del italiano son sinceras o no, y acaso forman parte de una estrategia para no atribuir posibilidades a su verdadero y más directo rival, Jorge Martín.

Dice un proverbio japonés: “mejor que mil días de estudio diligente es un día con un gran maestro”. El de Cervera sabe que una victoria le aportaría mucha alegría, claro. Pero conoce mejor que nadie que no hay mejores enseñanzas que las que aporta el sufrimiento; y ya lleva mucho más que mil días con ese maestro desgraciadamente reputado.

Marc no va a volverse loco si la victoria no llega este fin de semana, ni en ninguno de los que quedan para acabar esta apasionante temporada. “Sigo persiguiendo la victoria, pero el mundo no se acaba si no llega”, le dijo a Emilio Pérez de Rozas en Alcañiz este jueves. Su agenda -la de Marc, no la de Emilio, aunque a veces parezcan la misma- tiene marcada la fecha del 2 de marzo de 2025, el día que arrancará en el circuito tailandés de Buriram la próxima temporada, en un rojo tan intenso como la Ducati que pilotará. Allí el catalán dispondrá exactamente de las mismas armas que su compañero de equipo y mayor rival para el asalto al próximo diploma, Bagnaia.

Márquez siempre da la cara, y ha dinamitado por los aires todas las teorías de cuantos se aferran a las diferencias entre la Ducati que llevan el propio Pecco, Martin y Bastianini y su Desmosedici 23, la moto que le dijeron que llevaría desde el momento que cruzó la puerta de Gresini Racing. “Son muy buenos pilotos; conocen mejor que yo la moto y van muy rápidos”, ha dicho el ocho veces campeón del mundo para zanjar la polémica. Punto.

Que la moto del 2024 es mejor que la del 2023 es obvio; si no, no la estarían utilizando los pilotos “de fábrica”. Y es que los de Ducati, como el tío del anuncio de Mediamarkt, no son tontos. ¿Cuánto mejor? Ahí está el quid de la cuestión, que tal vez no sepa responder ni el mago Gigi Dall’Igna, el hombre de cuyo lápiz han salido estas motos que lo ganan todo.

Dicen que las diferencias entre la versión creada el año pasado y la de este son muy superiores a las que existían entre la del 2023 y la del 2022. Quien lo sabe; y si lo supiéramos… ¿y qué? Puede que en algún circuito del campeonato la moto de la campaña anterior funcione mejor que la del presente. Motorland podría ser uno de ellos. Tal vez. Pero eso sólo lo notan los que van montados encima, no quienes vemos las carreras desde el sofá tomando una horchata. Ni tan siquiera lo conoce esa casta superior y privilegiada que va a las carreras, y no como esos zánganos que matan el tiempo haciendo programitas para miles, perdón: millones, de espectadores en Youtube.