El '10' hay que ganárselo

Leo Messi convirtió el '10' del Barça en una leyenda / PACO LARGO

Es el futbolista el que hace a la camiseta y no al revés. El ‘10’ no significaría nada sin Pelé, Maradona o Leo Messi. Fueron ellos los que dieron sentido a ese dorsal, huérfano de gloria y brillo cada vez que lo luce alguien sin la grandeza necesaria. No pasa solo en las selecciones con más historia, sino también en combinados sin tanto palmarés. Los números en una camiseta son recipientes vacíos que hay que llenar de vida. En el Barça han sido muchos los jugadores que han sabido dotar a esa cifra de significado: Luis Suárez Miramontes, Asensi, Maradona, Romario, Rivaldo, Ronaldinho... Incluso Guardiola llevó esa camiseta en la final de Wembley en 1992 y no hay nada en Pep que sea casual.

Es ese pasado lleno de honor el que dirigió a Messi hacia el ‘10’, que heredó de Ronaldinho la temporada 08-09, esa que acabó con un salto de más de dos metros en el cielo de Roma para completar el triplete con la Champions (para el argentino es el mejor gol de su carrera). A muchos el ‘10’ les vino grande y para otros fue una losa de la que ya no pudieron escapar. Leo no solo no se vio superado por ese dígito, sino que lo convirtió en el símbolo de la grandeza más absoluta porque alcanzó con él el peldaño más alto de la historia del planeta fútbol.

Y lo hizo en el Barça, donde debutó con el ‘30’ y pasó tres temporadas más con el ‘19’. El ‘10’, desde el reinado de Messi, pesa demasiado porque lo cargó con decenas de trofeos que incluyen todo lo que un futbolista puede ganar. Vestir esa camiseta supone una carga tan desmesurada que no cualquiera puede con ella. El Barça quiere ahora entregársela a Lamine Yamal, que en apenas dos temporadas con la primera plantilla ha destrozado cualquier previsión de precocidad que pudiera hacerse con él. Se acabaron las precauciones. El reclamo comercial es enorme y esto también va de hacer dinero.

Lamine será el próximo '10' del Barça / SPORT

Pero el club, si quiere mantener el valor que Leo dejó impregnado en ese dorsal, debería pensar fórmulas que, por un lado, respetaran al más grande de todos los tiempos y, por el otro, permitieran a quienes buscan ser sus herederos luchar por vestir el ‘10’. En el Palau Blaugrana todas las secciones profesionales tienen retiradas camisetas de sus leyendas. ¿Por qué no hacerlo también con Leo en el nuevo Camp Nou? No tiene porque ser para siempre, pero sí hasta que alguien construya su propia historia y, gracias a sus éxitos, sea merecedor de lucir ese número. Si Lamine o cualquiera de los que lleguen después quiere vestirse de gala en el Estadi, deberá ganárselo como un día hizo Leo. Solo así se le estará dando al ‘10’ el valor y el simbolismo que merece.