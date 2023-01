Tsitsipas cae rendido a Djokovic: "Es el mejor"

El griego cayó en la gran final del Open de Australia ante un serbio que volvió a estar en su mejor versión "Eres el mejor jugador que he visto coger una raqueta de tenis", indicó Stefanos tras finalizar el duelo

Tsitsipas se volvió a quedar a las puertas de ganar un Grand Slam, algo que no ha logrado todavía. Pese a ello, el griego dio la enhorabuena a su rival, un Djokovic que impuso su talento en este torneo por encima del resto. Por eso a Stefanos no le salieron otras palabras que no fueran de caerse rendido a la superioridad del serbio.

Tras un duelo de apenas tres horas en el que Nole venció por tres sets, el griego se deshizo en elogios. "Eres el mejor que ha cogido una raqueta, nunca, en el mundo del tenis. Te lo mereces. Empujas a todos los tenistas a ser mejores", aseguró Tsitsipas ante la atenta mirada de toda la Rod Laver Arena.

“Felicidades. Es muy similar la forma en la que hemos crecido en el tenis, por nuestras familias. Me has hecho un mejor jugador sobre la pista. No es fácil perder otra final en un Grand Slam, pero siempre quiero volver”, insistió el tenista griego mientras Djokovic agradecía sus palabras.

Tsitsipas no piensa rendirse en su búsqueda de alzar el que se convierta en el primer Grand Slam de su palmarés. Aún tiene 24 años, lejos de los 35 de Djokovic, y mucho margen para seguir creciendo.