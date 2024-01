El 'rara avis' del mundo del tenis amenaza la hegemonía de Djokovic

Sin sponsor de ropa, con la misma raqueta siempre y con un cordaje de 10 kilos por debajo de lo habitual. Así es Adrian Mannarino, el próximo rival de Novak Djokovic en el Open de Australia. El francés, que está viviendo su segunda juventud a los 35 años, es sin duda uno de los jugadores más peculiares del circuito.

Pero más allá de sus peculiaridades, lo que más llama la atención sobre el francés es que no quiere saber quien es su rival hasta poco más de una hora antes de empezar su partido. Es decir, Mannarino no sabe a día de hoy que este próximo domingo se verá las caras con Novak Djokovic por un puesto en los cuartos de final en Melbourne.

Lejos de los focos, Mannarino trabaja sin vistas a los demás. "A veces me entero por las pantallas o porque me lo dice la gente, pero no miro nunca los cuadros" explicaba el francés ante el asombro de todos.

Su juego paciente y milimétrico le han llevado hasta la cuarta ronda tras tres partidos a cinco sets y casi 12 horas en pista. Wawrinka, Munar y Shelton fueron sus víctimas hasta llegar a las puertas de los que pueden ser sus primeros cuartos de final en un Grand Slam. El más que probable último tren de su carrera.

Una raqueta distinta a las demás

Pero seguramente, lo que hace más especial en cuanto a juego al francés es la tensión de su cordaje. Usa siempre la misma raqueta y la encuerda normalmente a unos 10 kilos de tensión. La mayoría de tenistas suele hacerlo 10-12 kilos por encima.

Todo un 'rara avis' en el mundo del tenis que amenaza la hegemonía de Novak Djokovic en Melbourne. El serbio suma 31 triunfos consecutivos sobre las azules pistas de Melbourne Park y su camino hasta el undécimo cetro en el Grand Slam oceánico está empezando a coger vuelo.

Tras superar con más problemas de los esperados las dos primeras rondas, ante Etcheverry ya demostró estar en plenitud de condiciones con una convincente victoria que despeja cualquier duda sobre su gran condición de favorito.

Su siguiente paso, Adran Mannarino, el jugador más peculiar del circuito que llega sin nada que perder y muchas sorpresas que seguir dando.