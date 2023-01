Nadal - McDonald: horario y dónde ver el Open de Australia 2023

A qué hora y dónde ver por televisión el partido de Rafa Nadal en el Abierto de Australia Te contamos qué canal de TV emite el segundo partido del español ante McDonald

Este miércoles 18 de enero continúa el Open de Australia 2023 con Rafa Nadal, vigente campeón del torneo que ya ha logrado acceder a la segunda ronda.

El español tendrá su segundo partido en Melbourne Park ante Mackenzie McDonald este próximo miércoles

Nadal consiguió derrotar al talentoso Jack Draper no sin sufrimiento. De esta manera, el manacorí cedió un set a su rival con un resultado final de 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1. Muchos consideran a Draper como el heredero de Andy Murray, por lo que parece que va a dar mucho que hablar en los próximos años.

A sus 36 años, el balear busca revalidar la corona en tierras australianas para conquistar el que sería su 23 título de Grand Slam. En el Open de Australia, este año sí, estará el serbio Novak Djokovic, que en 2022 fue deportado y no pudo participar por su postura sobre la COVID-19. Debido a las grandes ausencias, los dos figuran como favoritos para hacerse con el título.

