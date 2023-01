Muguruza revive a Mertens y tropieza en un caluroso estreno

La española cayó 3-6, 7-6 (3) y 6-1 contra la belga, número 26 del ranking La Armada femenina pierde a sus dos mejores bazas tras esta derrota y la lesión de Badosa

La española Garbiñe Muguruza revivió a la belga Elise Mertens (26) después de desaprovechar un juego al servicio para cerrar el partido en la segunda manga y tropezó por 3-6, 7-6(3) y 6-1 en un choque de primera ronda del Abierto de Australia marcado por un intenso calor que alcanzó los 34 grados de temperatura.

La representación española en el cuadro femenino no contará con sus dos principales estandartes, Paula Badosa y la propia Garbiñe, y centrará sus esperanzas en Cristina Buca, ya en segunda ronda, y Nuria Párrizas que debutará en la jornada de este martes.

Muguruza: “Valoraré torneos de menor categoría, toca ser humilde”

Muguruza aseguró que valorará disputar torneos de menor categoría, como los WTA 500 y 250, y que le tocará afrontarlo con humildad después de que fuera relegada virtualmente a la posición 81 de la clasificación mundial tras la derrota. “Tendré que hacer un calendario adecuado con mi ranking. Intentaré jugar los mejores torneos también pero cuando no pueda miraré otros de menor categoría. Valoraré este tipo de torneos”, afirmó.

“Creo que ha sido una mezcla de tensión y cansancio. Físicamente he notado un bajón y ella se ha venido arriba”, comentó en alusión a un tercer set que se produjo después de que la española desperdiciara un juego al servicio para cerrar el partido con 6-5 en la segunda manga. “La verdad es que me están costando los momentos claves. Empiezo jugando bien y luego quizás no muestro el nivel más alto. Es necesario ser capaz de cerrar ese tipo de momentos con decisión”, explicó a modo de autocrítica.