Djokovic: "Creo en los ángeles guardianes"

“Este torneo ha sido un cúmulo de circunstancias que han sido tremendos desafíos a nivel mental y físico para mí", aseguró 'Nole' tras el Open de Australia “Dios hizo el camino como debía ser. Creo en los ángeles guardianes y he sentido su apoyo más que en cualquier otro momento”, añadió el serbio

Novak Djokovic reconoció que el camino que le ha llevado a conquistar su 22º Grand Slam no ha sido nada fácil. Pasadas ya unas horas tras superar a Stefanos Tsitsipas en la final del Open Australia, donde ya ha reinado diez veces, el serbio aseguró que “creo en los ángeles guardianes y he sentido su apoyo más que nunca”.

“Este torneo ha sido un cúmulo de circunstancias que han sido tremendos desafíos a nivel mental y físico para mí. Volver a Australia después de lo del año pasado, la lesión que sufro desde hace unas semanas, lo ocurrido con mi padre poco antes de la final... Durante un Grand Slam tienes que bloquear todo ese tipo de emociones para no perder la concentración, pero toda esa energía y tensión acumulada salió a flote", indicó a ‘Sony Sports’. “Dios hizo el camino como debía ser. Lo digo desde el fondo de mi corazón: he creído en Dios toda mi vida, creo en los ángeles guardianes y he sentido su apoyo más que en cualquier otro momento”, añadió el serbio en declaraciones recogidas por ‘Tennismajors.com’.

‘Nole’ inició el primer ‘grande’ de la temporada con las ganas de sacarse la espina clavada de lo que supuso su deportación en 2022 por no estar vacunado. Unas fotografías de su padre con aficionados prorrusos y la lesión en los isquiotibiales que le ha acompañado todo el torneo fueron constantes piedras en el camino que el nuevo número 1 fue superando.

“Colapsé emocionalmente cuando fui a saludar a mi gente y me di cuenta de todo lo que hacen por mí y con lo que ha tenido que lidiar en los últimos tiempos. Están conmigo en los momentos más difíciles y sin ellos sería imposible hacer todo esto. Este trofeo es tan suyo como mío. He necesitado mucha energía para mantener la concentración por todas las cosas que han ocurrido”, explicó sobre el emotivo momento en el que rompió a llorar, algo poco habitual en él.

Demostrará su lesión

Uno de los temas que más molestaron a Novak fue que se dudara sobre sus problemas físicos, por lo que el tenista de Belgrado aseguró que enseñará pruebas. “Estaba pensando si debería publicar o no algo sobre mi lesión y me he dicho a mí mismo que sí, que lo quiero hacer. Voy a entrar en detalle y voy a publicar algunas fotos en redes sociales sobre todo lo que hemos pasado. No quiero sonar patético, he ganado el título, pero hace dos años pasó algo similar y algunas personas siguen dudando hoy de la lesión. Siento que necesito demostrar ciertas cosas. No tanto por esa gente, sino por mí. Algunos comentarios me han dolido un poco”.