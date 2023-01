Bautista acaba con el sueño de Murray

El español fulminó a un combativo y exigente rival que forzó un total de cuatro sets Como único representante español, se medirá a Tommy Paul en la siguiente ronda

No hubo milagro. El español Roberto Bautista acabó con un combativo Andy Murray en un apretado 6-1, 6-7(7), 6-3 y 6-4 para sellar su pase a los octavos de final del Abierto de Australia. Tras la heroicidad lograda en la ronda anterior, el escocés sucumbió en el cuarto set.

El castellonense, que es ya el único representante español con opciones en el cuadro, se enfrentará en la siguiente ronda al estadounidense Tommy Paul, que tiene un excelente bagaje contra tenistas españoles: 10 victorias en sus últimos 10 encuentros.

Tras la apoteósica remontada del escocés ante Thanasi Kokkinakis en la ronda previa, un duelo que se fue hasta las 4 de la madrugada y que se alargó durante 5 horas y 45 minutos, no habrá más capítulos en el cuento. Murray resistió, llevó a Bautista a sacar todo su bagaje tenístico y por momentos estuvo en el partido, pero nada más lejos de la realidad: el físico no aguantó.

La inspiración del relato de Murray

Sin estar ni siquiera en el top 50 del ranking ATP, Andy Murray cayó en la tercera ronda del Australia Open con todos los honores. Eliminó de forma sorprendente a Berrettini en primera ronda y completó una exhibición histórica ante Kokkinakis que hizo las delicias en el país oceánico: mantuvo al público en el recinto hasta altas horas de la noche.

Con 35 años, una doble operación de cadera y dos partidos a cinco sets, el natural de Glasgow no soportó los envites de un Bautista que contaba con cierta ventaja en el aspecto físico. El constante quiero y no puedo de Murray fue minando su confianza y poco a poco empezó a mostrar lagunas en su juego. Sus gestos evidentes de cansancio al término de los juegos fueron los primeros síntomas que de algo no funcionaba y así fue: Murray forzó el empate, pero se vio superado (3-6 / 4-6) en el tercer y cuarto set.

Terminada su participación en el primer Grand Slam del curso, la actuación de Murray quedará en el imaginario colectivo por los siglos de los siglos: su ambición, espíritu de superación y sentimiento por el tenis dejan un testimonio histórico.