Alcaraz: "Saco la energía del restaurante español”

Sin desgaste alguno accedió Carlos Alcaraz a los octavos de final del Open de Australia tras presenciar como su rival, el joven chino de 18 años Juncheng Shang, se veía obligado a retirarse tras poco más de una hora de juego y con un marcador muy favorable al español (6-1, 6-1, 1-0).

“No es la manera en la que nadie quiere ganar. Lo primero, quiero desearle a Shang una pronta recuperación. Es un gran jugador, ha jugado buenos juegos. Sé que estaba esperando este partido y, desafortunadamente, no estaba en la mejor forma posible. En los dos primeros sets, me he sentido muy bien, moviendo muy bien la bola, pero queríamos un partido más largo” apuntaba Alcaraz aun sobre la misma Road Laver Arena.

El murciano, que jugó por primera vez en su carrera contra un tenista más joven que él, desveló entre risas su 'secreto' en Melbourne. “Es una decisión dura (ir a entrenar o al restaurante español del torneo). Estoy comiendo todos los días en el restaurante español, es de donde saco la energía. Me estoy sintiendo bien en la pista. Ahora, veremos con mi equipo qué hacemos”.

Alcaraz avanza ya a la segunda semana de competición, algo que por el momento no había conseguido en Melbourne. “Eché de menos este torneo el año pasado. Estaba viendo los partidos de casa y deseando volver. Es la primera vez que accedo a la segunda semana aquí. Se siente especial. Ya he mejorado mi mejor resultado aquí, en 2022. Espero jugar mejor y mejor y seguir pasando rondas”.

El tenista español se medirá el próximo lunes al serbio Miomir Kecmanovic por un puesto en los cuartos de final.